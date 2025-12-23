Latvijas iedzīvotāji arvien aktīvāk meklē efektīvus, ekonomiskus un videi draudzīgus apkures risinājumus.
Šo meklējumu rezultātā pēdējo gadu laikā ievērojami pieprasītākas kļuvušas apses un alkšņa kokskaidu briketes – kompakts, ērti uzglabājams, kā arī videi un cilvēkiem draudzīgs kurināmā veids, kas efektīvi aizstāj pie mums tik tradicionālo malku. Šis raksts jums sniegs ieskatu pašreizējās un gaidāmajās tirgus tendencēs Latvijā – apskatīsim, kāpēc apkures briketes no alkšņa un apses piedzīvo savu uzvaras gājienu!
Kas ir brikešu popularitātes noslēpums?
Skaidu briketes ražo, augstā spiedienā sapresējot koksnes blakusproduktus (zāģu skaidas un ēveļskaidas) un iztiekot bez jebkādām ķīmiskām saistvielām. Šis ražošanas process nodrošina vairākas būtiskas priekšrocības:
● Augsta siltuma atdeve – 5,1 kWh/kg siltuma atdeve garantē lielāku siltumu ilgāku laiku;
● Zems mitruma līmenis – kvalitatīvas briketes ir ar ļoti zemu mitruma līmeni (zem 10%), nodrošinot gan augstu siltuma atdevi, gan mazāk dūmu;
● Ērta uzglabāšana – brikešu lielais blīvums nozīmē, ka mazākā tilpumā var uzglabāt ievērojami vairāk enerģijas, salīdzinot ar malku (1 tonna brikešu aizstās aptuveni 3 kubikmetrus malkas). Turklāt RUF kurināmās briketes, kurām ir taisnstūrveida forma, var sakraut vienu virs otras bez spraugām, maksimāli ietaupot vietu. Latvijā, kur aukstā sezona ir gara un kurināmā uzglabāšanas vieta bieži vien – ierobežota, šis faktors ir ļoti būtisks. Brikešu lietotāji novērtē arī tīro uzglabāšanas vidi, jo briketes ir iepakotas biezā vakuuma iepakojumā, praktiski izslēdzot putekļus un netīrumus;
● Videi un cilvēkiem draudzīgs risinājums – brikešu izgatavošanā izmanto koksnes atgriezumus, samazinot atkritumu apjomu, turklāt to ražošanā netiek lietotas ķīmiskas vielas, padarot tās nekaitīgas gan jums un jūsu ģimenei, gan videi;
● Ļoti mazs pelnu daudzums – sadegšanas laikā lapu koku briketes no apses un alkšņa, salīdzinot ar malku, rada tikai 0,4% pelnu. Līdz ar to jums ir vienkāršāk uzturēt apkures sistēmu, kā arī ievērojami samazinās ugunsgrēka risks, jo apse un alksnis attīra skursteni.
Pieprasījumu pēc briketēm ir veicinājušas arī ģeopolitiskās un ekonomiskās svārstības. Pēdējo gadu laikā, mainoties gāzes un elektrības cenām, daudzas mājsaimniecības un uzņēmumi ir atgriezušies pie cietā kurināmā. Tomēr malkas pieaugošā cena, kvalitātes svārstības un ne tik ērtā uzglabāšana liek patērētājiem izvēlēties efektīvāku, ērtāku un tīrāku alternatīvu – briketes.
Latvijas tirgus tendences: kurināmās briketes kļūst arvien pieprasītākas
Analizējot Latvijas kurināmā tirgu, 2022. gada septembrī portālā TVNET tika publicēts raksts, kurā pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem tika secināts, ka brikešu patēriņš mājsaimniecībās pieaug. Ja 2015. gadā iecienītākas bija koksnes granulas, tad 2021. gadā pozīcijas jau bija pretējas. Proti, granulu patēriņš samazinājas par 9,4%, savukārt brikešu patēriņš pieauga par 20,8%. Kurināmās malkas patēriņš nedaudz, bet samazinājās – par 1,8%.
Arī nākotnes prognozes ir pozitīvas
Vairāki faktori liecina par to, ka briketes turpinās savu uzvaras gājienu arī nākotnē. Pieprasījums pēc koksnes biomasas kā atjaunojama enerģijas avota turpina pieaugt, ko lielā mērā veicina arī Eiropas Savienības vides politikas mērķi. Lai gan tirgū pieejami arī citi cietā kurināmā veidi, piemēram, granulas, kuras izmanto automatizētajās sistēmās, briketes noteikti saglabās savu pozīciju kā optimāla izvēle tradicionālajām krāsnīm, kamīniem, plītīm un parastajiem cietā kurināmā apkures katliem.
Latvijā ir labi attīstīta kokrūpniecība, kas nodrošina stabilu izejvielu pieejamību, tādējādi mazinot atkarību no importa. Tas ir būtisks faktors, kas garantē ilgtspējīgu attīstību. Uzņēmumiem, kas pārdod briketes, arvien lielāka uzmanība jāpievērš loģistikas efektivitātei, kvalitātes kontrolei un klientu servisam, piedāvājot plašas piegādes iespējas un augstu kvalitāti. Brikešu ražošana arī veicina vietējās ekonomikas attīstību un atbalsta aprites ekonomikas principus, maksimāli izmantojot koksnes pārstrādes blakusproduktus.
O’wood – uzņēmums, kura piedāvājumā ir augstākās kvalitātes alkšņa un apses briketes
Varam secināt, ka briketes ir nostiprinājušas savu vietu Latvijas siltumapgādes tirgū kā stabils, efektīvs un videi draudzīgs kurināmā veids. Turpmākajos gados, pieaugot energoefektivitātes prasībām un akcentējot atjaunojamos resursus, to popularitāte, visticamāk, tikai pieaugs. Latvijas patērētājs kļūst zinošāks, un viņam ir svarīga ne tikai izdevīga briketes cena, bet arī augsta kvalitāte un ērta piegāde.
Neatkarīgi no tā, vai jums interesē briketes Jelgavā vai jebkur citur Latvijā, O’wood ir pareizā izvēle. Uzņēmuma piedāvājumā ir apses un alkšņa skaidu briketes ar piegādi, kas atbilst augstiem kvalitātes standartiem. Iegādei pieejama gan 960 kilogramu palete, ar kuru pietiks gandrīz visai ziemai aptuveni 100 kvadrātmetru lielam mājoklim, gan 10 kilogramu iepakojums, kas ļaus iepazīties ar brikešu priekšrocībām. Veiciet pasūtījumu www.owood.lv šodien un jau pavisam drīz saņemiet briketes pie jūsu mājokļa durvīm!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu