Jaunākie “Eurostat” dati sociālajos tīklos izraisījuši asas diskusijas, jo tie r18āda, ka Latvija individuālā patēriņa uz vienu iedzīvotāju ziņā ieņem pēdējo vietu Eiropas Savienībā. Latvijas rādītājs ir aptuveni par trešdaļu zemāks nekā ES vidēji, turklāt cenu līmenis valstī ir augstāks par Eiropas vidējo, kas pastiprina sabiedrības bažas par ekonomisko attīstību.
Latvijas Bankas ekonomists Oļegs Krasnopjorovs 360TV Ziņām norāda, ka šī situācija nav jauna un patiesībā bija paredzama. Viņš uzsver, ka zems patēriņš tieši izriet no salīdzinoši zemā iekšzemes kopprodukta (IKP) uz vienu iedzīvotāju, kas ilgstoši ietekmē iedzīvotāju dzīves līmeni. Ekonomists atzīst, ka par šādiem datiem nav pamata priecāties, tomēr tie atspoguļo realitāti, par kuru jau iepriekš bijis zināms.
“Priecāties nav par ko, bet tā ir ziņa, kuru zinājām jau ilgu laiku iepriekš. Kāpēc patēriņš Latvijā ir zems – tāpēc, ka IKP uz vienu iedzīvotāju Latvijā ir zems,” skaidro Krasnopjorovs.
Vienlaikus ekonomists uzsver, ka ekonomikas izaugsme nenotiek automātiski un prasa mērķtiecīgu rīcību. Viņš norāda, ka IKP pieauguma veicināšana ir nepieciešama, lai ilgtermiņā palielinātos patēriņš, labklājība un dzīves līmenis.
“Lai Latvijas ekonomika augtu ātrāk nekā Eiropas Savienības vidējā ekonomika, tad ir jāveicina izglītība, cilvēkkapitāls, investīcijas un inovācijas,” uzsver ekonomists, piebilstot, ka šādos apstākļos Latvija varētu attīstīties par vienu procentpunktu straujāk nekā ES vidēji.
Krasnopjorovs norāda, ka šāda izaugsme ļautu vienas paaudzes laikā būtiski samazināt patēriņa plaisu ar pārējo Eiropu. Lai gan pašreizējie dati iezīmē sarežģītu situāciju, tie vienlaikus kalpo kā skaidrs signāls par virzieniem, kuros valstij jāiegulda, lai uzlabotu iedzīvotāju labklājību ilgtermiņā.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu