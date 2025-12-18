Lielbritānija atgriezīsies Eiropas Savienības (ES) studentu apmaiņas programmā "Erasmus", ko tā pameta drīz pēc izstāšanās no ES, teikts trešdien publicētajā Lielbritānijas un ES kopīgajā paziņojumā.
"Lielbritānija veiksmīgi vienojusies par nosacījumiem, lai 2027. gadā pievienotos programmai "Erasmus+", paplašinot iespējas jauniešiem no dažādām vidēm, izglītojamajiem, izglītības, jaunatnes un sporta darbiniekiem studēt un mācīties ārzemēs," teikts Lielbritānijas valdības paziņojumā. Programma, kas būs jāapstiprina visām ES dalībvalstīm, būs pieejama augstskolu studentiem, bet tā tiks paplašināta, lai iekļautu arī citus, kas turpina izglītību un piedalās stažēšanās programmās. Lielbritānijas ieguldījums programmas izmaksās 2027. gadā būs aptuveni 570 miljoni mārciņu (650 miljoni eiro), teikts paziņojumā. Lielbritānija izstājās no programmas "Erasmus", kur tā bija piedalījusies kopš 1987. gada, pēc tam, kad 2020. gadā izstājās no ES.
