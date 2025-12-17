6. decembrī Valsts policija (VP) saņēma informāciju no Ventspils pašvaldības policijas par izsaukumu, kas saistīts ar trokšņošanu. Ierodoties notikuma vietā, pašvaldības policijas darbinieki sastapās ar agresīvu vīrieti, kurš likumsargus apdraudēja, vēršoties pret viņiem ar nazi un cirvi. Vīrietis ignorēja policijas prasības un amatpersonas bija spiestas pielietot gāzes baloniņu un uzlikt roku dzelžus, informē VP.
Par notikušo VP uzsākts kriminālprocess par uzbrukumu varas pārstāvim, un vīrietis atzīts par aizdomās turēto. Izmeklēšanā noskaidrots, ka Ventspils pašvaldības policija ap pulksten 11.10 saņēma sūdzību par skaļu mūziku kādā daudzdzīvokļu namā Ventspilī.
Pašvaldības policijas inspektori ieradās adresē, identificēja dzīvokli, no kura skanēja mūzika, un devās pie tā iemītnieka. Amatpersonas skaidroja dzīvojamās mājas kārtības noteikumus un lūdza uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
Vīrietis devās dzīvoklī pēc dokumentiem, taču atgriezās ar nazi un cirvi rokās, tos pavēršot pret abiem inspektoriem.
Redzot apdraudējumu, policisti atkāpās, taču vīrietis izteica draudus un ar abiem priekšmetiem mērķtiecīgi vicinājās policistu virzienā, viņus nesavainojot. Ievērojot drošības pasākumus un pārvarot aizdomās turētā pretošanos, pašvaldības policijas amatpersonas veica vīrieša aizturēšanu.
Notikuma vietā ieradās arī Valsts policijas darbinieki, kuri sniedza palīdzību personas savaldīšanā.
Vēlāk Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļa vērsās tiesā ar lūgumu piemērot aizdomās turētajam apcietinājumu, taču tiesa šo lūgumu noraidīja. Tā vietā vīrietim piemērots drošības līdzeklis — policijas uzraudzība.
Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās. Saskaņā ar Krimināllikumu par uzbrukumu varas pārstāvim paredzēts sods līdz pieciem gadiem brīvības atņemšanas, kā arī iespējama īslaicīga brīvības atņemšana vai probācijas uzraudzība.
