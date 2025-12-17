Raidījuma "Ģimene burkā" zvaigzne Estere Bindre nesen apciemoja savu draudzeni Paulu, ar kuru iepazinās realitātes šovā "Mīla kemperī". Viņa ieradās kopā ar savu brāli un māsām, lai nodotos svētku fotosesijai. Kamēr bērni nodarbojās ar gatavošanos, Estere izmantoja iespēju, lai iesaistītos atklātā sarunā ar draudzeni par meiteņu tēmām un dalītos ar savām iecerēm par nākamo dzīves posmu.
Estere atzīst, ka tuvojas pārmaiņu pilns gads – viņa ir pārliecināta par vēlmi pamest mājas un uzsākt neatkarīgu dzīvi galvaspilsētā. Viņa paskaidro: "Man visu laiku galvā šaudās tas, ka nākamajā gadā es būtu gatava sākt savu dzīvi, dodoties tālāk un veidojot savas mājas. Es ļoti gribētu uzsākt… Arī, skatoties uz to, cik bieži man nākas braukāt uz Rīgu no Jelgavas. Ja man viss turpinās un es darbošos Rīgā, plus sāksies studijas, tad man vienkārši ir izdevīgāk dzīvot Rīgā."
Viņa jau ir sākusi apsvērt, kādai vajadzētu izskatīties viņas pirmajai mājvietai. Esterei nav nepieciešamas plašas telpas, viņai svarīgākais ir tas, lai jaunais dzīvoklis būtu omulīgs un piedāvātu vietu, kur viņa jūtas komfortabli.
Aizkulisēs Estere atklāj savu vēlmi: "Ja es dzīvošu viena pati, es noteikti negribētu pārāk milzīgu dzīvokli – tad es justos vientuļi, jo būtu daudz tukšu telpu. Es gribētu, lai man ir sava vietiņa. Man svarīgākais būtu, lai ir tāda smuka virtuvīte."
Ņemot vērā, cik ļoti mamma Agrita paļaujas uz Esteri jaunāko bērnu pieskatīšanā un audzināšanā, nav zināms, vai meitenei tik drīz izdosies piepildīt sapni par neatkarīgu dzīvi.
