"Aizvadītajos mēnešos, ko esmu šeit pavadījusi, strādājot Latvijā, varu patiešām apgalvot: latviešu spēks un noturība ir apbrīnojami," atzīst Anne Mete Vestergārda, Eiropas Parlamenta (EP) biroja Latvijā vadītāja.
Par Latvijai svarīgo viņai katru dienu atgādinot Brīvības piemineklis, kam jāiet garām uz savu darbavietu ES mājā Aspazijas bulvārī 28 – tieši pretim Nacionālajai operai. "Vēsturisku iemeslu dēļ latvieši zina, ka brīvību un demokrātiju nevar uzskatīt par pašsaprotamām, un no pieredzētā šeit saskatu gatavību cīnīties par tām. Ņemot vērā nežēlīgo karu, kas norisinās netālu no Latvijas, vārdi "neatkarība" un "suverenitāte" vairs nav tikai vārdi, bet gan jēdzieni, kas jānosargā.
Mēs dzīvojam sarežģītā laikā. Kad EP priekšsēdētāja Roberta Metsola šogad apmeklēja Latviju Rīgas konferences laikā, viņa uzsvēra – Eiropa nožēlo, ka nav savlaicīgi ieklausījusies brīdinājumos, ko sniedza Latvija, Polija, Somija, citas Baltijas valstis. EP priekšsēdētāja arī atgādināja – spēks cīņai ar dažāda veida draudiem meklējams sadarbībā starp ES dalībvalstīm, starp uzticamiem partneriem, ar ko dalām kopīgas vērtības. Es to atgādinu un uzsveru vēlreiz, pati praktizēju savā ikdienas darbā.
Esmu pārliecināta, ka latvieši turpinās sniegt savu ieguldījumu visdažādākajos Eiropas līmeņa jautājumos, jo Latvijai ir daudz ko piedāvāt pārējai Eiropai. Gada nogalē īpaši gribu uzteikt Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas darbu Latvijā. Šīs programmas dalībnieki – gan skolēni, gan skolotāji – visā Latvijā man ļāvuši daudz iemācīties par ideju radīšanu, par apņēmību sasniegt mērķus un par sagatavotību dažādām situācijām. Arī te citi eiropieši varētu daudz no latviešiem mācīties. Latvijas jauniešu sasniegtais, viņu skatījums uz vērtībām un iestāšanās par demokrātiju man dod cerību uz labāku nākotni mums visiem," domā Anne Mete Vestergārda.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.
