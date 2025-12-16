Tāda drāma kā sestdien Latvijas kausa finālā volejbolā Olimpiskajā sporta centrā Rīgā starp "Robežsardzi/RSU" un Daugavpils "Ezerzemi/DU" divu Latvijas komandu cīņā sen nebija vērota.
Rīdzinieki pa setiem atradās vadībā ar 2:0 un trešajā bija priekšā ar 21:17, volejbola federācijas funkcionāri jau riktējās uz apbalvošanu, taču... Daugavpilieši, aktīvā un atraktīvā Sanda Vilcāna iedvesmoti, nepadevās, trešajā setā atspēlēja divas mačbumbas, bet ceturtajā vēl astoņas! Piektajā setā "Ezerzemes/DU" vīrus apstādināt vairs nebija iespējams, tiem kopā ar vairākiem desmitiem no Latgales atbraukušajiem līdzjutējiem svinot uzvaru spēlē ar 3:2 (26:28, 21:25, 29:27, 34:32, 15:10). "Ezerzeme/DU" Latvijas kausu izcīnīja pirmo reizi kluba vēsturē, lai gan varēja nemaz netikt finālā, jo pusfinālā pret Jēkabpils "Lūšiem" bija nepieciešams zelta sets. "Nervi čupā," pēc mača tiešs bija Sandis Vilcāns, kurš ar 25 punktiem bija rezultatīvākais Latgales komandas rindās, kamēr zaudētājus neglāba Jāņa Teikmaņa 28 punkti.
"Pēdējās divas spēles Latvijas kausā mums sanāca tik emocionāli smagas, ka prieku uzreiz tā pat nevar sajust. Protams, ir ļoti liels atvieglojums, paldies puišiem, ka izturēja un tika līdz piektajam setam, jo viens punkts šur, otrs tur, un viss varēja beigties citādi. Mēs spējām saņemties, par to ir lielākais gandarījums," pateicīgs saviem spēlētājiem ir Latvijas kausa ieguvēju galvenais treneris Rihards Puķītis.
Pirms cīņas par nelieliem favorītiem tika uzskatīti rīdzinieki, kuriem šogad nedaudz labāk klājies arī Baltijas līgā, savstarpējā duelī daugavpiliešus uzvarot ar 3:1
(viņi ar piecām uzvarām pret daugavpiliešu trim panākumiem ir arī augstāk turnīra tabulā).
Dāmu turnīrā par Latvijas kausa ieguvējām otro gadu pēc kārtas kļuva "RSU" volejbolistes ar 3:1 (25:19, 18;25, 25:19, 25:15), pārspējot "Mārupi", kas trenējas pusprofesionālā līmenī.
FIVB pakļaujas SOK spiedienam
Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) rekomendējusi starptautiskā apritē, piedevām ar savas valsts simboliem, atgriezt okupantu valsts Krievijas un tās atbalstītājas Baltkrievijas jauniešus ne tikai individuālos, bet arī komandu sporta veidos. Kā pirmā no olimpiskajiem sporta veidiem uz to reaģējusi Starptautiskā Volejbola federācija (FIVB), paziņojot, ka Krievijas un Baltkrievijas komandas starptautiskos turnīros varēs atkal piedalīties, sākot ar 2026. gada janvāri. FIVB gan piebilst, ka viņi "joprojām ir dziļi nobažījušies par Ukrainā notiekošo karu un stingri nosoda jebkāda veida vardarbību", solot sniegt atbalstu Ukrainas volejbola kopienai.
