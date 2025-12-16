Uz Krievijas tā dēvētās ēnu flotes naftas tankkuģiem, kas kursē Baltijas jūrā, novērota bruņotu personu klātbūtne militārās vai līdzīgās uniformās, ziņo Zviedrijas sabiedriskā raidorganizācija SVT.
Zviedrijas Jūras spēki norāda, ka atsevišķos Baltijas jūras rajonos patrulē Krievijas karakuģi, savukārt arī uz ēnu flotes tankkuģiem parādījušies bruņoti cilvēki. Pastāv pieņēmums, ka tie varētu būt privātu apsardzes kompāniju darbinieki.
SVT vēsta, ka
Krievija pēdējā laikā ir pastiprinājusi militāro klātbūtni un novērošanu Baltijas jūrā.
Zviedrijas Jūras spēku operāciju departamenta vadītājs Marko Petkovics norādīja, ka Krievijas flotes kuģi regulāri atrodas dažādās Baltijas jūras un Somu līča vietās, iespējams, sniedzot atbalstu ēnu flotes darbībai.
Pēc armijas avotu sniegtās informācijas, Krievijas flotes aktivitātes raksturo "pastāvīga klātbūtne" vairākos rajonos pie galvenajiem kuģošanas ceļiem, kas faktiski nozīmē statisku jūras novērošanu.
Petkovics uzsvēra, ka
pašlaik nav pamata satraukumam, jo situācija tiek rūpīgi uzraudzīta un tiešs apdraudējums netiek saskatīts.
Savukārt Krasta apsardzes operāciju vadītāja vietnieks Daniels Stenlings norādīja, ka lielākā daļa Krievijas karakuģu ir manīti stratēģiski nozīmīgās piekrastes teritorijās. Viņš piebilda, ka uniformētā personāla klātbūtne uz tankkuģiem apliecina ēnu flotes īpašo nozīmi Krievijas interesēs.
