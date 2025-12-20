Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Brigita Andermane Jaunjelgavā: "Televīzijā bieži redzu, kā pēc sporta sacensību beigām un uzvarētas cīņas mūsu sportisti uzmet plecos vai aptin ap kaklu Latvijas valsts karogu – kā kādu virtuves dvieli. Protams, varu saprast sportistu prieku par gūto panākumu. Tomēr uzskatu, ka pret Latvijas valsts simbolu būtu jāizturas ar lielāku cieņu."
- Ēriks Krūmiņš Rīgā: "Braucot cauri Lielvārdei, uzmanību piesaistīja ceļa norāde uz Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāzi. Manuprāt, šādas ceļa norādes un uzraksti apdraud valsts drošību. Šajā nemierīgajā laikā tos var izmantot pret mūsu valsti un tās Bruņotajiem spēkiem vērstām akcijām un provokācijām. Mūsu Bruņoto spēku pārstāvjiem tāpat ir labi zināms, kur atrodas aviācijas bāze, kāpēc šāda norāde vispār būtu vajadzīga?"
Redakcijas piebilde. Aizsardzības ministrijas pārstāve Aiva Kuzņecova skaidro, ka Lielvārdē izvietotā norāde uz Nacionālo bruņoto spēku militāro bāzi "Lielvārde" saistīta ar ceļu satiksmes organizēšanu. Tā paredzēta, lai viesiem, apmeklētājiem un pakalpojumu sniedzējiem nodrošinātu skaidru informāciju par virzienu un aptuveno attālumu līdz bāzei. Bez iepriekšējas saskaņošanas iebraukt bāzē nav atļauts – pievedceļā ir uzstādīta ceļa zīme "Braukt aizliegts", jo šī teritorija atrodas militārās bāzes aizsargjoslā. Militārās infrastruktūras tuvumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek izmantota brīdinājuma zīme "Militārais objekts", kas informē par ierobežotas piekļuves zonu. Lielvārdes aviācijas bāzes atrašanās vieta jau ir atklāta vairākos publiski pieejamos avotos, tāpēc Aizsardzības ministrijas ieskatā šāda norāde nepalielina drošības riskus. Tā kalpojot satiksmes un loģistikas sakārtošanai, palīdzot operatīvi nokļūt uz militāro bāzi tiem, kam bāzes apmeklējums ir saskaņots.
- Alvils Meldriņš Siguldā: "Esmu izbrīnīts, ka Siguldā, kurā ik gadu iedzīvotāju skaits aug, nav atvērta neviena kādas komercbankas filiāle. Kā izlasīju "Latvijas Avīzē", jau pirms gada Latvijas Banka bija pieprasījusi bankām kopā ar vietējām pašvaldībām rīkoties, lai no 2026. gada pilsētu un novadu iedzīvotājiem pastāvīgi būtu pieejami pakalpojumi klātienē. Gads jau apkārt, bet tā vien liekas, ka Siguldā banku nebūs arī nākamgad. Vai Siguldas novada pašvaldībā tas nevienu neuztrauc?"
Redakcijas piebilde. Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Bukovska atzīst, ka pašlaik iedzīvotājiem esot ierobežotas iespējas saņemt banku pakalpojumus klātienē – Siguldas novadā nav pastāvīgas komercbanku klientu apkalpošanas filiāles. Jau 2024. gadā pašvaldība esot izsludinājusi telpu nomas tiesību izsoli, piedāvājot iespēju piedalīties visām komercbankām. Diemžēl telpu nomas tiesību izsolē neviena banka nepieteicās. Pašvaldība no savas puses esot nodrošinājusi visu nepieciešamo infrastruktūru, bet lēmumi par filiāļu atvēršanu vai papildu bankomātu izvietošanu ir banku ziņā. Pašvaldība esot gatava turpināt sarunas un sadarboties, tiklīdz bankas izrādīs gatavību atgriezt savus pakalpojumus Siguldā. Piemēram, "Swedbank" pārstāvis Jānis Krops "Latvijas Avīzei" sacīja, ka Siguldā vairs nav filiāles tāpēc, ka apmeklētāju skaits bijis niecīgs. Noskaidrot pakalpojumu pieejamību novadu centros un novērtēt iespējas izveidot klientu apkalpošanas vietu klātienē neļāvis aizliegums bankām sazināties savā starpā. Kaut arī Siguldā nav paredzēts izveidot klientu apkalpošanu klātienē, pašvaldība vai jebkurš uzņēmums var pieteikt bankas darbinieku semināru neatkarīgi no atrašanās vietas, ja vien ir telpa un ja pasākumam ir pieteikušies vismaz 10 cilvēki.
- Arvils Ozoliņš Rīgā: "Novembrī socioloģisko pētījumu firmas "SKDS" veiktā ap 1800 iedzīvotāju aptauja rāda, ka vislielākais atbalsts vēlēšanās būtu Rīgas pašvaldības vēlēšanās caurkritušā Šlesera partijai. Cik liels patiesībā ir iedzīvotāju atbalsts šai partijai, par to vēl stipri vien jādomā un jāšaubās. Bet nav nekādu šaubu, ka ar šo aptauju sākusies gatavošanās nākamgad gaidāmajām Saeimas vēlēšanās. Kamēr valdošās koalīcijas partijas līksmo par pieņemto valsts budžetu – drošākai nākotnei, tikmēr Šlesers velti nešķiež laiku un ar pasūtīto aptauju patiešām ir aizskrējis visiem priekšā."
- Ernests Upmalis Rīgā: "No šī gada 1. decembra Rīgā pacelta maksa par ūdens apgādi un kanalizāciju. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem izdevumi pieaugs par 2,67 eiro mēnesī. "Rīgas ūdens" izskaidro sadārdzinājumu ar nepieciešamību atjaunot novecojušās ūdensapgādes un kanalizācijas caurules, ar aizvadītajos gados vairākkārt jau pacelto maksu vēl nepietiek. Ļoti iespējams, ka vecās caurules būtu jānomaina ar jaunām, tāpat jāizbūvē kanalizācija tajos pilsētas rajonos, kuros tā solīta jau gadiem ilgi. Tomēr ieteiktu uzņēmumam vispirms ieguldīt naudu ūdens patēriņa uzskaitē, uzstādot dzīvokļos vienādas uzbūves ūdens patēriņa skaitītājus – līdzīgi kā to izdarījuši "Latvenergo" vai "Latvijas gāze". Un nevis gadiem ilgi laist muļķi, iestāstot, ka tas tehniski neesot iespējams un ka par ūdens patēriņa skaitītājiem dzīvokļos uzņēmums neatbild."
- Aina Zemīte Limbažos: "Tuvojas Ziemassvētki un garās brīvdienas. Gribētu novēlēt visiem nepārvērst tās par parastu jandāliņu ar pārmērīgu dzeršanu un sēšanos pie auto stūres reibumā, kas garajās brīvdienās dažiem beidzas ļoti bēdīgi. Tā vietā varbūt vērts atcerēties par Ziemassvētku svinēšanas senajām tradīcijām, kad istabas pušķoja ar puzuriem, klāja galdu ar zirņiem, speķa pīrāgiem, štovētiem kāpostiem un piparkūkām. Svētkos, protams, nav jāsēž tikai pie galda rāmiem kā jēriem, tie vienmēr bijuši līksmības un prieka pilni svētki."
