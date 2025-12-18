Jau vairākus gadus savās nodarbībās cilvēkus Rīgā pulcē batutu fitnesa trenere Aleksandra Kurusova, taču tagad šovā “Slavenības. Bez filtra” viņa apsver iespēju izvērst savu darbību arī ārpus galvaspilsētas. Šādu soli stimulējušas aktīvas Liepājas iedzīvotājas, kuras atkārtoti aicinājušas nodrošināt šādas nodarbības arī viņu pilsētā.
Aleksandra tiekoties ar Liepājas fitnesa treneri Anniju, atklāja konkrētas ieceres par iespējamu studijas atvēršanu Liepājā.
"Šeit ir doma par batutu fitnesa studijas – filiāles izveidi. Mani atkārtoti uzrunāja meitenes no Liepājas. Sāksim ar svarīgāko – nepieciešamas telpas, jātiek skaidrībā ar laikiem, un jāpērk batuti. Man bija būtisks enerģisks cilvēks ar iniciatīvu – bāba ar olām," stāsta Aleksandra.
Lai gan galīgs lēmums vēl nav pieņemts, Liepājā ievērojami pieaug interese par batutu fitnesu, un Aleksandra saskata šajā lielu attīstības potenciālu. Ja projekts tiks realizēts, Liepājas iedzīvotājiem paveras iespēja izbaudīt šo populāro, intensīvo un jautro treniņu savā pilsētā.
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu