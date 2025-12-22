Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieki Kuģi viesojas keramikas nodarbībā. Uģis un Linda atzīst, ka eglītes rotājumu veidošanas process bijis ļoti meditatīvs, taču nu laiks pievērties māla trauku gludināšanai.
Nododoties māla veidošanas priekiem, Uģim rodas ģeniāla ideja – atveidot ainu no filmas “Spoks”. Lai spētu radīt romantisku noskaņu bez bērnu iejaukšanās, Uģis atklāj kādu triku, kuru izmanto, lai pāris minūtes no bērniem būtu miers: “Ja mēs gribam kaut ko padarīt divatā, mēs viņiem sakām – uzfilmēsiet? Tas ir mums tāds mazais ierocītis.”
Uģis saka Lindai, ka tagad viņš būs viņas rokas: “Tu tagad esi mazliet samulsusi, ieslēdz aparātiņu un uzticies šim spokam.” Kamēr Uģis skubina Lindu, lai spiež ripas pedāli stiprāk, viņa iebilst: “Nevar, tad taču bļoda aizlidos!”
Vecāki saka jaunākajam dēlam, ka tagad ir laiks dot filmēt vecākajam brālim. Atuls ar dusmām atdod telefonu Tamalam, par ko Uģis nav sajūsmā: “Kaut kādi agresīvi bērni, visu mīlas ainu bojā!”
Apskatot, ko bērni ir uzņēmuši, Uģis manāmi sapīkst: “Viņi pat nav nekādu pogu piespieduši!” Viņš stāsta, ka ļoti vēlējies atveidot ainu no filmas “Spoks”, lai pabaudītu romantiku, taču uz mirkli aizmirsis, ka abi taču ir vecāki.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu