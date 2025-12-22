Bijušais VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) valdes loceklis Mārtiņš Ķeņģis atkāpās no amata laikā, kad uzņēmumā tika vērtētas darbinieku sūdzības par viņa iespējami necienīgu un pazemojošu attieksmi. Kā ziņo raidījums "De facto", darbinieki bija vērsušies gan Valsts darba inspekcijā (VDI), gan Tiesībsarga birojā.
Ķeņģis darbu LDz valdē sāka pērn jūlijā, bet pēc gada un četriem mēnešiem iesniedza atlūgumu.
Viņa aiziešana sakrita ar LDz izveidotas komisijas darbu, kas izvērtēja kolektīvu iesniegumu par iespējamu mobingu un bosingu.
Šo iesniegumu LDz padome saņēma 10. oktobrī, taču jau no janvāra darbinieki bija meklējuši palīdzību VDI, kur kopumā saņemti 11 iesniegumi, tostarp divi kolektīvi jeb vairāku cilvēku parakstīti iesniegumi.
VDI norāda, ka sūdzības bijušas par pazemošanu, aizskaršanu un emocionāli neveselīgu darba vidi.
"Mēs saņēmām vairākus iesniegumus par to, ka darbiniekiem darba vidē ir nepieņemami darba apstākļi, ka viņi tiek pazemoti, aizskarti
un [darbinieki] norādīja arī uz iespējamo mobingu un bosingu," stāsta VDI vadītāja Baiba Šilberga. Inspekcija secināja, ka darbinieku mentālā veselība bijusi ilgstoši apdraudēta, un pieprasīja darba devējam veikt izmaiņas.
LDz informē, ka VDI norādes tika izpildītas un iesniegts korektīvo pasākumu plāns, tomēr, inspekcijas ieskatā, situācija neuzlabojās pietiekami strauji, tāpēc lietā tika iesaistīta Satiksmes ministrija. Par būtisku pavērsienu kļuva 10. oktobris, kad kolektīvs iesniegums tika nosūtīts vairākām institūcijām vienlaikus. LDz izveidoja komisiju, kas uzklausīja gan sūdzību autorus, gan Ķeņģi, taču līdz gala lēmumam netika, jo viņš amatu atstāja.
Ķeņģis savu aiziešanu skaidro ar pretestību pārmaiņām uzņēmumā:
"Lēmumu par aiziešanu pieņēmu, jo pretestība pārmaiņām uzņēmumā bija milzīga un sastapos ar sabotāžu un mērķtiecīgam pretdarbībām." Viņš arī uzskata, ka sūdzības nav izvērtētas pietiekami godīgi, jo viņam neesot ļauts iepazīties ar iesniegumu saturu.
Lietā figurēja arī LDz direkcijas vadītāja Alla Krūmiņa, par kuru sūdzības izskatīja atsevišķi, taču
arī viņa pameta amatu pirms izvērtēšanas noslēguma.
Abas amatpersonas noliedz, ka būtu izturējušās neētiski.
Notikušais izgaismoja problēmas LDz iekšējā trauksmes celšanas sistēmā. Kā norāda Tiesībsarga birojs, tā formāli pastāvējusi, bet praksē bijusi neefektīva. Savukārt LDz sola uzlabot konfliktu risināšanas mehānismus. Pagājušajā nedēļā par atkāpšanos paziņoja arī divi no trim LDz padomes locekļiem, uzsverot, ka tas nav saistīts ar šo lietu.
