Diviem jauniešiem dodoties no Valmieras uz Rīgas lidostu, nekas neliecināja par gaidāmām nepatikšanām. Īsi pirms galvaspilsētas viņiem nācās strauji apstāties un pamest automašīnu, ziņo raidījums "Degpunktā".
Netālu no Berģu degvielas uzpildes stacijām, virzienā uz Rīgu, satiksme uz brīdi tika būtiski palēnināta — ceļa malā ugunsdzēsēji dzēsa liesmas.
Automašīnā esošie jaunieši dalījušies pārdzīvojumā — līdz galamērķim bija palikusi mazāk nekā stunda, kad pēkšņi spēkrats sāka kūpēt. "Burtiski šeit sāka blakus stūrei kūpēt dūmi no gaisa difuzora.
Es bļauju: "Stājamies tagad!" Mēs apstājāmies, un pāris sekunžu laikā parādījās mazās liesmas,”
stāsta pasažiere Līva.
Vadītājs atklāj, ka viss noticis zibenīgi — apmēram 20 sekunžu laikā mašīna jau aizdegusies pilnībā.
Mēģinājums atrast dūmu avotu beidzās neveiksmīgi — tiklīdz šoferis mēģināja atvērt motora pārsegu, uguns strauji uzliesmoja. Par laimi, neviens necieta.
Plašāk skatieties 17. decembra "Degpunktā" sižetā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu