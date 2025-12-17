Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), ņemot vērā novembrī saņemtās klientu sūdzības, ierosināja administratīvo lietu pret uzņēmumu "Bite Latvija" par pakalpojuma "Bite pamatkomplekts" automātisku pieslēgšanu.
Tagad PTAC informē, ka "Bite Latvija" atzinusi pārkāpumu un izstrādājusi pasākumus tā novēršanai. Uzņēmums iesniedzis rakstveida apņemšanos, un PTAC to apstiprinājis, ka no 2026. gada 1. janvāra uzņēmumā par maksu nepieslēgs pakalpojumu "Bite pamatkomplekts", ja vien klients tam nebūs skaidri un nepārprotami piekritis.
Tāpat "Bite Latvija" apņēmusies nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz šī gada 19. decembrim, informēt visus klientus par iepriekš nosūtītā paziņojuma atsaukšanu, kā arī publicēt šo informāciju savā mājaslapā un klientu pašapkalpošanās portālā "ManaBite".
SIA "Bite Latvija" otrdien izplatījusi paziņojumu, ka nolēmusi piedāvāt pakalpojumu "Bite pamatkomplekts" privātpersonu klientiem pusgadu – no 2026. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam – bez maksas. Pēc šī perioda beigām tas tiks automātiski slēgts, un katrs klients varēs pats izlemt, vai pieslēgt "Bite pamatkomplektu" lietošanai arī turpmāk. Klientiem, kuri līdz šim atteikušies no "Bite pamatkomplekta", tas netiks pieslēgts. "Bite pamatkomplektā" esot iekļauts ikdienas klientu atbalsts, elektronisko sakaru pakalpojumu uzraudzība, līgumu administrēšana, kā arī citas ar pakalpojumu uzturēšanu saistītas funkcijas, piemēram, SIM kartes maiņa, līgumu pārreģistrēšana, interneta adreses maiņa un pakalpojuma slēgšana uz laiku. Tas nozīmē, ka dažādas darbības un pakalpojumi, par kuriem iepriekš varēja rasties papildu izmaksas, ir iekļauti "Bite pamatkomplektā".
