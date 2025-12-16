Distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka Pasaules kausa posmā Davosā pierādīja, ka iepriekšējās sezonas likstas ar veselību ir aiz muguras.
Sezonas trešajā posmā Eiduka vispirms sprintā brīvajā stilā kā 20. ātrākā iekļuva ceturtdaļfinālā, kur tikai 0,58 sekunžu viņai pietrūka, lai tiktu pusfinālā, latvietei tiekot klasificētai 22. vietā. Savukārt dienu vēlāk 10 kilometros brīvajā stilā ar intervāla startu Eiduka finišēja 15. vietā, no labāko desmitnieka atpaliekot vien nepilnas 18 sekundes, bet no uzvarētājas mazāk par minūti. Šāds rezultāts viņai deva 29,34 FIS punktus, kas Patrīcijai ir labākais rādītājs kopš 2024. gada janvāra. Jāpiebilst, ka 10 km distance brīvajā stilā ir arī Milānas-Kortīnas olimpisko spēļu kalendārā.
Davosā Eiduka nopelnīja 90 Pasaules kausa punktus un kopvērtējumā šobrīd ir 36. vietā. Slēpotājiem tagad ir divu nedēļu Ziemassvētku pauze, bet sacensības atsāksies ar prestižo "Tour de Ski" sacensību seriālu, kurā pirmie trīs posmi vēl pirms gadu mijas notiks Toblahā (Itālija).
