ASV prezidents Donalds Tramps trešdien no Baltā nama uzrunāja Savienoto Valstu iedzīvotājus, aizstāvot savā otrajā pilnvaru termiņā īstenoto politiku, kā arī asi kritizējot priekšgājēju Džo Baidenu.
Nekādus ļoti nozīmīgus jaunumus prezidents gan neizziņoja. Par nozīmīgāko uzskatāms Trampa paziņojums, ka visas ASV aktīvā dienesta militārpersonas – gandrīz pusotrs miljons cilvēku – saņems prēmiju jeb "karotāja dividendi" 1776 dolāru apmērā. Šis skaitlis uzskatāms par atsauci uz ASV dibināšanas gadu, turklāt nākamgad ASV svinēs savas neatkarības 250. gadskārtu. Kopā šis lēmums ASV budžetam izmaksās 2,6 miljardus dolāru. Tramps arī solīja, ka nākamgad nāks klajā ar "mājokļu reformu plāniem". Prezidents arī atgādināja, ka nākamgad viņam būs iespēja izraudzīties nākamo Federālās rezervju sistēmas vadītāju, jo noslēgsies Džeroma Pauela pilnvaru termiņš. Tramps paziņoja, ka nākamais ASV centrālās bankas vadītājs "ticēs zemām procentu likmēm".
Runas laikā Tramps vairākkārt pieminēja Baidenu un kritizēja sava priekšgājēja politiku imigrācijas, noziedzības un ekonomikas jautājumos. Prezidents runā pievērsās ekonomikai, kuru amerikāņi aptaujās ir atzinuši par nozīmīgāko problēmu. "Augstā inflācija" tikusi piedzīvota demokrātu administrācijas laikā, bet, "pateicoties tarifiem", Savienotās Valstis ir nopelnījušas daudz naudas, apgalvoja Tramps. ASV mediji gan norāda, ka pēdējo inflācijas kāpumu ASV piedzīvojušas tieši pēc Trampa pavasarī ieviestajiem augstajiem tarifiem. Arī bezdarbs, kas gan kopumā joprojām ir zems, Trampa otrā termiņa laikā ir pieaudzis no 4% līdz 4,6%. Tas ir augstākais rādītājs pēdējo piecu gadu laikā, norāda telekanāls NBC. Trampa reitingi pēdējā laikā ir samazinājušies, un īpaši tas novērojams amerikāņu vērtējumā par republikāņu administrācijas sasniegumiem ekonomiskajos jautājumos.
Pēc aptuveni 20 minūtes ilgās runas Tramps bija dzirdams sarunājoties ar Baltā nama personāla vadītāju Sūziju Vailsu. No prezidenta teiktā noprotams, ka Vailsa viņam bija ieteikusi nākt klajā ar šādu uzrunu tautai, lai mēģinātu uzlabot republikāņu sarežģīto politisko situāciju. Republikāņi šogad jau vairākos štatos ir cietuši zaudējumus nozīmīgās vēlēšanās, bet īpaši izšķirošs būs nākamais gads, kad gaidāmas Kongresa vēlēšanas.
Demokrātu politiķi pēc prezidenta runas kritizēja viņa mēģinājumu visu atbildību novelt uz Baidenu. Trampa runa esot bijusi "atrauta no realitātes un patiesības", pēc prezidenta uzstāšanās norādīja demokrātu mazākuma līderis Pārstāvju palātā Hakīms Džefrīzs.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu