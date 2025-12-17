Daudzi vecāki joprojām baidās ļaut saviem bērniem nodarboties ar snovbordu, jo tās neesot pietiekami drošs sporta veids. Taču bērnus snovbords aizrauj - ātrums, sniegs, bet kritieni viņus nemaz nesatrauc tikpat cik pieaugušos - tie ātri pārvēršas par smiekliem. Ar nelielu palīdzību un pareizo aprīkojumu pat sīkie var droši uzkāpt uz dēļa un sākt baudīt nogāzes.
Aicinām iepazīties ar galvenajiem kritērijiem, kas ļaus vecākiem justies drošiem par sava bērna drošību, bet bērniem baudīt vienu no aizraujošākajiem ziemas sporta veidiem.
Bērnu snovborda dēļi - kas būtu jāņem vērā?
Pareizais dēļa garums un elastība ļauj bērniem viegli pagriezties, viegli apstāties un attīstīt pilnveidot savas prasmes. Tas nozīmē ātrāku progresu, samazinātu traumu risku, kā arī motivāciju turpināt mācīties.
Tāpēc, izvēloties snovborda dēļus bērniem, parasti iepērkoties var ieraudzīt vai nu tabulas ar rekomendācijām atšķirīgiem bērnu augumiem, vai aprakstā tiek pieminēts bērna augums, kam konkrētais snovborda dēlis ir pielāgots. Taču bērni visu laiku aug. Te galvenais ir nepieļaut kļūdu un nedomāt, ka sanāks ietaupīt naudu iegādājoties snovborda dēļus bērniem, kas ir garāki. Dēlis, kas ir pārāk garš, var būt grūti vadāms, kā arī kavēt jūsu bērna progresu. Vienīgie gadījumi, kad būtu vērts apsvērt garāka snovborda dēļa pirkšanu ir tie, kad bērna svars nav tipisks viņa augumam. Piemēram, ja bērns ir viegls priekš sava auguma, būtu jāizvēlas snovborda dēļi bērniem no zemākā diapazona. Tas viņam atvieglos kontroli un manevrēšanu. Turpretī, ja viņš ir smags priekš sava auguma, izvēlieties dēli no garākā diapazona gala, lai nodrošinātu papildu stabilitāti. Taču arī šajā gadījumā ir jābūt uzmanīgiem. Izvēlieties šo variantu vien, ja bērna augums ir uz lielāku diapazona pusi, kā arī smagāks priekš standarta auguma.
Runājot par tehniskajām īpatnībām, lelākajai daļai bērnu snovborda dēļu ir mīkstas, elastīgas stiprinājuma sistēmas, ko ir viegli ievietot un izņemt. Pirms pirmā snovborda piedzīvojuma, būtu vienmēr jāpārbauda, vai tie cieši pieguļ jūsu bērna apaviem. Tas palīdzēs novērst pūslīšus un diskomfortu.
Kā ģērbt bērnu snovbordam?
Parasti bērnam ziemā vajadzētu valkāt vismaz trīs apģērba slāņus: apakšējo slāni, vidējo slāni un virsjaku. Katrs no šiem spēlē savu lomu.
Slāņis pēc slāņa
Apakšējais slānis jeb apakšveļa aizsardzā pret mitrumu, tāpēc tai būtu jābūt no mitrumu izvadoša auduma. Šajā ziņa iceļas merino vilna vai sintētiskie audumi. Diemžēl, daudzu iemīlēta kokvilna uzsūc sviedrus, rezultātā kļūst smagāka un sagadā diskomfortu, iespēja pāraukstēties kļūst lielāka.
Turpretī vidējais slānis darbojas kā kritisks aizsargs pret aukstumu, palīdz uzturēt nemainīgu ķermeņa temperatūru. Labākie materiāli snovborda vidusslānim ir flīss un sintētiskais materiālu savienojums. Arī merino vilna ir arī lieliska izvēle, pateicoties tās dabiskajām temperatūras regulēšanas īpašībām.
Ārējais slānis, parasti jakas vai softshell kombinezons, ir ārkārtīgi svarīgs aizsardzībai pret vējainiem, lietainiem laikapstākļiem un sniegu. Šim slānim jābūt ūdensnecaurlaidīgam, lai novērstu jebkādu mitruma iekļūšanu, un vienlaikus jānodrošina pietiekama elpojamība, lai novērstu pārkaršanu un nodrošinātu komfortu.
Snovborda zābaki bērnam
Galu galā bērniem ir būtiski mīksti, elastīgi soft flex zābaki, lai viņi varētu viegli kustēties un kontrolēt dēli. Turklāt zābakam jāaptver potīte bez spiediena punktiem - pielāgots atbalsts palīdz bērniem līdzsvarot līdzsvaru, pagriezties, kā arī novērš potītes sastiepumu. Ļoti svarīgi, lai izvairaties no klasiskām garām šņorēm maziem bērniem - tās viegli atbrīvojas, kā arī kopumā nav praktiskas.
Jaunākais vecums, kurā bērns var sākt snovot, parasti ir no 3 līdz 5 gadiem, atkarībā no bērna individuālās attīstības, koordinācijas un interesēm. Tad ja maziņš ir izrādījis interesi, tā ir lieliska iespēja iepazīstināt viņu ar sporta un aktīva dzīvesveida pasauli!
