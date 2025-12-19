Ceturtdien, 18. decembrī Krišjāņa Valdemāra ielā, pie Liepājas Jāņa Čakstes vidusskolas mazās skolas ēkas, zem tramvaja nonākusi skolas vecuma meitene. Bērns pēc notikušā nogādāts slimnīcā, ziņo portāls "liepajniekiem.lv".
Ziņa papildināta
Valsts policijas (VP) pārstāve Madara Šeršņova norāda, ka negadījums noticis ap pulksten 12.15.
Mazgadīgā meitene, nepārliecinoties par satiksmes drošību, šķērsoja tramvaja sliedes.
Rezultātā notika sadursme ar garāmbraucošo tramvaju. Incidents notika Krišjāņa Valdemāra ielā pie ēkas nr. 33.
VP informē, ka, ierodoties notikuma vietā, meitene bija pie samaņas. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi viņu aizveda uz ārstniecības iestādi, lai veiktu veselības stāvokļa pārbaudes.
Policijā par notikušo uzsākts administratīvā pārkāpuma process un tiek skaidroti precīzi negadījuma iemesli, norāda VP pārstāve.
Aculiecinieki portālam stāstījuši, ka
cietusī, iespējams, ir Jāņa Čakstes vidusskolas pirmklasniece.
Pieļauts, ka pēc stundām viņa devusies mājās un uz ietves paklupusi, nokrītot brauktuves virzienā tieši brīdī, kad garām braucis tramvajs.
