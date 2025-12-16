Mercs: ASV un Ukrainas sarunas radījušas iespēju īstam miera procesam

ASV un Ukrainas delegāciju sarunas Berlīnē radījušas "iespēju īstam miera procesam", pirmdien sacīja Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, cildinot arī ASV par būtisku drošības garantiju piedāvāšanu.
"Tagad mums ir iespēja īstam miera procesam," Mercs sacīja ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski kopīgā preses konferencē.
Zelenskis pirmdien otro dienu tikās sarunās ar ASV prezidenta Donalda Trampa īpašo sūtni Stīvu Vitkofu un Trampa znotu Džaredu Kušneru. Sarunu mērķis bija panākt vienošanos par Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu.
Ukraina pauda gandarījumu par "reālu progresu" sarunās.
Galvenā uzmanība tika pievērsta tādiem svarīgiem jautājumiem kā Ukrainas teritoriālās koncesijas un turpmākās drošības garantijas Kijivai.
Pamiers "jānodrošina ar būtiskām Savienoto Valstu un Eiropas juridiskām un materiālām drošības garantijām, ko Savienotās Valstis šeit, Berlīnē, lika priekšā juridisko un materiālo garantiju ziņā", sacīja Mercs.
"Tas ir patiesi ievērojami. Tas ir ļoti svarīgs solis uz priekšu, ko es vērtēju ļoti atzinīgi," norādīja kanclers.
Sarunās Berlīnē ASV delegācija īpašo sūtņu Stīva Vitkofa un Džareda Kušnera vadībā, kā arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Eiropas amatpersonas izstrādājušas drošības garantiju paketi Kijivai pēc NATO statūtu 5. panta parauga, informēja divas ASV amatpersonas.
NATO līguma 5. pantā ir nostiprināts kolektīvās aizsardzības princips, kas nosaka, ka bruņots uzbrukums vienai alianses dalībvalstij tiek uzskatīts par uzbrukumu visām.
"Šīs vienošanās pamatā ir ārkārtīgi spēcīgas garantijas, kas būtībā ir līdzīgas 5. pantam, kā arī ļoti spēcīgi atturēšanas mehānismi: tie attiecas uz Ukrainas karavīru skaitu, pieejamiem ieročiem. Ja jūs paredzat tik spēcīgas garantijas, ir svarīgi nodrošināt patiešām spēcīgus aizsardzības mehānismus, lai iespējamība, ka tās tiks izmantotas, būtu pēc iespējas mazāka. Tas prasa ļoti skaidrus mehānismus, kā novērst incidentus, lai mazas epizodes neizvērstos par lielām, kā arī intensīvu uzraudzību," sacīja viens no avotiem.
Tomēr amatpersona teica, ka šis priekšlikums netiks izskatīts "mūžīgi". Avoti atteicās izpaust sīkāku informāciju par dokumentu. Taču viens no viņiem sacīja, ka ASV savos priekšlikumos ir "aizgājušas tik tālu, cik tālu ASV vispār spēj aiziet šādā situācijā".