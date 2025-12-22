Divu NATO valstu izlūkdienesti pieļauj, ka Krievija izstrādā jaunu ieroci, kura mērķis būtu Īlona Maska "Starlink" satelītu tīkls. Tā dēvētais "zonas efekta" ierocis varētu radīt orbītā sīku, augsta blīvuma granulu mākoņus, kas vienlaikus spētu sabojāt vairākus satelītus, vienlaikus radot nopietnus riskus arī citām kosmosa sistēmām, ziņo "The Associated Press".
Izlūkošanas secinājumus, ar kuriem iepazinusies aģentūra Associated Press, neatkarīgi pārbaudīt nav izdevies. Analītiķi pauž nopietnas šaubas par šāda ieroča praktisku izmantošanu, jo
tas varētu izraisīt nekontrolējamu kosmosa piesārņojumu, apdraudot arī pašas Krievijas un tās sabiedroto satelītus.
Eksperti uzskata, ka šādas sekas varētu atturēt Maskavu no ieroča izmantošanas.
Kanādas bruņoto spēku Kosmosa divīzijas komandieris Kristofers Horners norāda, ka, ņemot vērā iepriekšējās ziņas par Krievijas interesi par kodolieročiem kosmosā, šādu attīstības virzienu pilnībā izslēgt nevar. Savukārt Krievijas amatpersonas iepriekš publiski noliegušas nodomu izvietot ieročus orbītā.
Izlūkdienestu vērtējumā
Krievija "Starlink" uztver kā nopietnu apdraudējumu, jo satelītu tīkls ir būtisks Ukrainas militārajiem un civilajiem sakariem
karā pret Krievijas iebrukumu. Maskava jau iepriekš brīdinājusi, ka komerciālie satelīti, kas palīdz Ukrainas armijai, var kļūt par leģitīmiem mērķiem.
Eksperti uzsver, ka iespējamais okupantu ierocis būtu grūti kontrolējams un varētu apdraudēt arī Starptautisko kosmosa staciju un citas orbitālās platformas. Tāpēc daļa analītiķu pieļauj, ka šī sistēma varētu būt tikai eksperimentāla vai kalpot kā "baiļu ierocis" — politisks spiediena instruments, nevis reāli izmantojams kara līdzeklis.
