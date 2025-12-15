Overcast 6.3 °C
#dziesma #popmūzika #raidījumi #slavenības #šovi #tv

Vai dzimusi jauna zvaigzne? Šovā "X Faktors" uzvar Namejs

LASI.LV / Latvijas Mediji
2025. gada 15. decembris, 09:00
2025. gada 15. decembris, 09:00
Šova "X Faktors" 6. sezonas fināls.
Šova "X Faktors" 6. sezonas fināls.
Foto: Publicitātes

Svētdien, 14. decembrī, noskaidrots šova "X Faktors" 6. sezonas uzvarētājs, sacenšoties Lottei Eglītei, Dagmārai Laicānei un Jurģim Namejam Zvejniekam. Katrs no dziedātājiem fināla raidījumā izpildīja divus priekšnesumus — individuālo un kopā ar Latvijā labi zināmu mākslinieku. Bet superfinālā divi telefonbalsojuma favorīti izpildīja šova noslēdzošās dziesmas.

Šova uzvarētājs saņēma galveno balvu — 10 000 eiro un reklāmas raidlaiku radio "Star FM" ēterā 25 000 eiro vērtībā.

Skatītāju simpātiju balvu sezonas noslēdzošajā "X Faktors" raidījumā saņēma Dagmāra Laicāne.

Šova fināla raidījuma atklāšana tika uzticēta mentora Marata Ogļezņeva komandas pārstāvei Lottei Eglītei,

kura izpildīja amerikāņu dziedātājas Chappell Roan skaņdarbu "Pink Pony Club". Intars Busulis komentēja Lottes sniegumu uz skatuves, sakot: "Tik labi! Tik gaisīgi!"

Kā nākamā uzstājās Dagmāra Laicāne no Aijas Auškāpas komandas ar grupas "Astro’n’out" dziesmu "Tici sev". Reinis Sējāns atklāja: "Lūk — šis ir Dagmāras ziņojums pašai sev un ikvienam visā Latvijā!"

Savukārt mentora Reiņa komandas dalībnieks Jurģis Namejs Zvejnieks izpildīja rokgrupas "Queen" ikonisko meistarstiķi "Bohemian Rhapsody". Intars dalījās: "Prīmā numurs, man nav ko teikt!"

Otro dziesmu apli, kurā "X Faktors" finālisti uzstājās kopā ar slavenībām, sāka Lotte Eglīte ar Fiņķi, dziedot skaņdarbu "Raķešu zinātne". Aija komentēja:

"Man šķiet, ka šis tomēr bija burvju triks!"

Dagmāra Laicāne un Andrejs Reinis Zitmanis turpināja vakaru ar dziesmu "Lai tev apnīk skumt". Marats atklāja: "Iespējams, tev ne tikai Andrejs vajadzīgs, bet arī reivs, kas bija dziesmas beigās."

Bet Jurģis Namejs Zvejnieks un Aija Andrejeva bija sagatavojuši savu versiju "Opus pro" balādei "Tu un es". Reinis pauda:

"Šis ir svētku koncerts. Un šie ir īpaši mirkļi, ko baudām šovakar."

Noslēdzoties lielā fināla raidījuma pirmajai daļai, pēc telefonbalsojuma iepauzēšanas un rezultātu apkopošanas tika noskaidrots, ka godpilnajā 3. vietā palika Dagmāra Laicāne.

Lotte Eglīte izpildīja "X Faktors" superfināla pirmo dziesmu — "The White Stripes" kompozīciju "Seven Nation Army". Intars dalījās: "Lotte tu biji lieliska!"

Superfināla otro priekšnesumu dziedāja Jurģis Namejs Zvejnieks, izpildot oriģinālskaņdarbu "Āderes". Marats teica:

"Tava dziesma, tavs stāsts. Un tas bija godīgi. Paldies."

Šova finālā ar spožiem priekšnesumiem lutināja arī zvaigznes — grupa "Tautumeitas" ar lietuviešu dziedātāju Petuniju. Viņas aicināja noklausīties pavisam nesen kopīgi izdoto dziesmu "Tamsią Naktį" ("Tumšajā naktī"), kurā skan gan latviešu, gan lietuviešu valoda. Šova "X Faktors" 5. sezonas uzvarētāja Emilija uzstājās ar kompozīciju "Heartbeat". Bet Dons dziedāja savu jauno hitu "Tuvums".

Gaidot gada gaišākos svētkus "X Faktors" fināla telefona balsojuma laikā visi gūtie līdzekļi tiek ziedoti "TV3 Group" un Bērnu slimnīcas fonda rīkotajai labdarības akcijai "Eņģeļi pār Latviju".

Šova "X Faktors" 6. sezonas fināls.
Šova "X Faktors" 6. sezonas fināls
Noslēdzas šova "X Faktors" 6. sezona, uzvar Jurģis Namejs Zvejnieks.
Šova "X Faktors" 6. sezonas fināls.
Šova "X Faktors" 6. sezonas fināls.
Šova "X Faktors" 6. sezonas fināls.
Šova "X Faktors" 6. sezonas fināls.
Šova "X Faktors" 6. sezonas fināls.
Šova "X Faktors" 6. sezonas fināls.
Šova "X Faktors" 6. sezonas fināls.
Šova "X Faktors" 6. sezonas fināls.
Šova "X Faktors" 6. sezonas fināls.
Šova "X Faktors" 6. sezonas fināls.
Šova "X Faktors" 6. sezonas fināls.
Šova "X Faktors" 6. sezonas fināls.
Šova "X Faktors" 6. sezonas fināls.
Šova "X Faktors" 6. sezonas fināls.
Šova "X Faktors" 6. sezonas fināls.
Šova "X Faktors" 6. sezonas fināls.
Šova "X Faktors" 6. sezonas fināls.
Foto: Publicitātes

Šova "X Faktors" uzvarētājs Namejs publicē dziesmu "Āderes"

Ar singlu "Āderes", kas pirmo reizi publiski izskanēja fināla tiešraidē, Latvijas mūzikā formāli ienāk jauns vārds — Namejs —

piedāvājot stāstu, kas reizē ir intīms, daudzslāņains un brīvi interpretējams.

Dziesma tapusi sadarbībā ar producentu Kasparu Ansonu un iezīmē mākslinieka pirmo drosmīgo soli radošajā ceļā.

"Āderes" ir dziesma, kas necenšas tieši izstāstīt vienu konkrētu stāstu — tā drīzāk aicina klausītāju pašam tajā ieraudzīt savu sajūtu, pārdzīvojumu vai jautājumu. Netiešā veidā tajā caurvijas "āderu" metafora — brīži dzīvē, kad jūties iesprostots problēmās un iekšējā spriedzē, un, lai no tām atbrīvotos, dažkārt nepieciešams nevis bēgt, bet iziet tam visam cauri un pieņemt to kā daļu no sava stāsta, kā daļu no dzīves skolas. Šī daudznozīmība ļauj dziesmai skart dažādas emocionālas teritorijas — attiecību sarežģījumus, personiskus dzīves mezglus, iekšējo cīņu ar sevi un vēl citas šķautnes.

Namejam "Āderes" ir īpaši personisks darbs.

Dziesma tapusi, iedziļinoties notikumos un sajūtās, kas laika gaitā uzkrājušās un prasījušas izpausmi.

Tajā ir atklāsmes moments — ne tikai smagums, bet arī vieglums, kas atnāk, kad par to beidzot pasaka skaļi vai to nodzied. Šī emocionālā atvēršanās kļuvusi par sākumu viņa ceļam mūzikā, kur viņš vēlas ienākt ne tikai kā izpildītājs. "Šis ir mans pirmais solis mūzikā, bet es neesmu šeit tikai, lai dziedātu, bet arī lai stāstītu stāstus, parādītu cilvēkiem savu priekšstatu par pasauli, kurā dzīvojam, kā mēs to redzam. Mākslā ielieku visu sevi. Tas ir kā salīdzinājums — mednieks un lamatas. Tu ieliec tur visu — zināšanas, pieredzi, intuīciju, sajūtas. Ar mūziku es varu iedot klausītājiem daļu no sevis," atklāj Namejs. 

Dziesmas izveidē nozīmīga bijusi sadarbība ar Kasparu Ansonu, kura piedāvātā struktūra, profesionalitāte un muzikālais redzējums palīdzējis plūstošajam Nameja raksturam iegūt skaidrību un formu. Viņu radošais dialogs ļāvis dziesmai izaugt no iekšējas sajūtas līdz pilnvērtīgam muzikālam darbam. "Sadarbība ar Kasparu bija burvīga.

Man bija nepieciešams cilvēks, kurš ieliek rāmjos un ieved mūzikā, parāda, kā viss notiek.

Esmu pa dzīvi plūstošs cilvēks, tāpēc jo īpaši ļoti noder, ka ir kāds tik strukturēts pretī, ka varam dziļi pafilozofēt par lietām. Viņš mani saprot, bet spēj arī pamācīt," stāsta Namejs.

"Āderes" papildina arī vizuāls stāsts — videoklips, ko radījis režisors Aleksandrs Bricis. Klipa centrā ir simbolisks leļļu stāsts, kas atspoguļo dziesmas būtību — maigs, estētisks, bet ar asumiem, kas liek aizdomāties un ieraudzīt dziļāk. Arī vizuāli tā ir telpa, kur katrs var atrast sev tuvāko detaļu un interpretāciju.

Foto: Publicitātes

