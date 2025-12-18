Finanšu nozares asociācija (FNA) telefonkrāpniecības novēršanai rosina izmaiņas vairākos normatīvos, otrdien Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē informēja FNA padomnieks Edgars Pastars.
Lai mazinātu iedzīvotāju apkrāpšanas risku un stiprinātu finanšu sistēmas un elektronisko sakaru drošību, asociācija uzskata, ka nepieciešami koordinēti grozījumi Elektronisko sakaru likumā, Krimināllikumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā un Nacionālās kiberdrošības likumā. Asociācijas ieskatā būtu arī nepieciešams paredzēt pilnvaras Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK), ka tā var noteikt prasības un izdot saistošus rīkojumus operatoriem krāpniecības ierobežošanai. Tāpat arī asociācija iesaka bargākus sodus krāpniekiem, kuri uzdodas par valsts iestādes vai finanšu iestādes darbiniekiem. Valsts policijas Kibernoziegumu novēršanas pārvaldes vadītāja Solvita Sļadze komisijas sēdē pauda viedokli, ka būtu jāpalielina sodi krāpniekiem, kuri uzdodas par valsts amatpersonu, jo tādējādi tiek grauta iedzīvotāju uzticība policijai, ugunsdzēsējiem un citiem dienestiem.
SPRK izpilddirektors Jānis Miķelsons komisijas sēdē uzsvēra, ka aizvien lielāka krāpniecisko darbību plūsma notiek sociālajos medijos un lietotnēs, piemēram, ar "WhatsApp" zvanu starpniecību, un par tiem telekomunikāciju operatoriem nav nekādas informācijas.
E. Pastars minēja, ka banku gadījumos lielākā daļa klientu joprojām tiek apkrāpti ar īsziņu un balss zvanu palīdzību. Tādēļ būtu jāsāk vismaz ar šīs krāpniecības apkarošanu.
Mobilo sakaru operatora SIA "Bite Latvija" Drošības dienesta vadītājs Hermanis Eriņš norādīja, ka operatori jau cīnās ar krāpniekiem, izmantojot riska mazināšanas sistēmas, piemēram, "Bite Latvija" mēnesī tīklā bloķējot apmēram 200 000 krāpniecisku zvanu. "Ja operatori savstarpēji varētu mainīties ar datiem, rezultāti būtu labāki," teica Eriņš.
"Latvijas mobilā telefona" Juridiskās daļas vadītāja Liene Liepiņa informēja, ka lielākie operatori, SPRK un Satiksmes ministrija, jau strādā pie no ārvalstīm ienākošo krāpniecisko zvanu mazināšanas. Savukārt īsziņu krāpniecības apkarošanai ir izveidota darba grupa, kas meklē risinājumus – strādā ar īsziņu agregatoriem, lai tie bloķētu numurus, no kuriem tiek izsūtītas krāpnieciskās SMS.
Kiberincidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" vadītājas vietnieks Varis Teivāns sacīja, ka ar krāpšanas apkarošanu ir jāstrādā kompleksi, piemēram, ir jāturpina darbs, izglītojot sabiedrību.
