Latvijā pārtikas produktu cenas veikalos arvien vairāk sāk atspoguļot globālās cenu svārstības, intervijā raidījumam "900 sekundes" norādīja Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.
Viņš skaidroja, ka iepriekš Latvijā bija vērojama situācija, kad pasaulē pārtikas cenas pieauga un tas automātiski atspoguļojās arī vietējā tirgū, savukārt gadījumos, kad pasaulē cenas samazinājās, Latvijā tās palika nemainīgas un nekritās.
"Pamazām izskatās, ka cenas tomēr sāk sekot pasaules tendencēm — ja pasaulē krīt, tad pie mums arī sāk krist,"
sacīja Kazāks.
Tāpat Kazāks atzinīgi novērtēja mazumtirdzniecībā Latvijā ieviesto zemo cenu grozu, norādot uz tā pozitīvo ietekmi.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Latvijas Bankas rīcībā faktiski ir tikai viens instruments, ar kuru varētu ietekmēt pārtikas cenu pieaugumu, proti, procentu likmju celšana, tomēr šādā situācijā tas nebūtu piemērots risinājums.
"Monetārā politika cenu kāpumu var atrisināt vienā veidā — ceļot procentu likmes, bet atrisināt viena sektora strukturālas problēmas ar likmju celšanu un tad iedzenot visu pārējo ekonomiku recesijā, tās būtu nepareizas zāles. Līdz ar to šeit monetārā politika pārtikas cenu kāpumu atrisināt nevar," sacīja Kazāks, piebilstot, ka šajā jautājumā Latvijas Bankas loma drīzāk ir kā neatkarīgam ekonomikas ekspertam.
Viņš arī uzsvēra, ka
pārtikas cenu veidošanā būtiska nozīme ir pašiem iedzīvotājiem,
kuri ar saviem pirkumu paradumiem un izvēlēm būtībā balso ar savu naudas maciņu.
