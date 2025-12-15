9. decembrī Krievijas Ivanovas apgabalā avarēja Krievijas bruņotajiem spēkiem piederošs militārais transportlidaparāts An-22, ziņoja izdevums "Kyiv Post".
Negadījuma vietā atrastas lidmašīnas atlūzas. Uz borta atradās septiņi cilvēki, visi gājuši bojā. Kā vēsta medijs "Meduza", lidaparāts ekspluatācijā bijis vairāk nekā 50 gadus un avārija, iespējams, saistīta ar tā slikto tehnisko stāvokli.
An-22 ir Kijivā 1965. gadā būvēts turbopropelleru smagais transporta lidaparāts, kas
tiek uzskatīts par smagāko šāda tipa gaisa kuģi pasaulē.
Tas paredzēts līdz 60 tonnu kravas, kā arī liela skaita karavīru pārvadāšanai.
Bijušais Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Geraščenko norādījis, ka Krievijas medijos izplatīts video, kurā it kā redzama šīs lidmašīnas avārija:
"Krievijas medijos parādījies video, kurā it kā redzama Krievijas lidmašīnas An-22 avārija. Gaisā redzams, ka lidaparāts sāk sadalīties.
Ziņots, ka lidmašīna bija nesen atjaunota un veica izmēģinājuma lidojumu."
Video publicējuši arī vairāki Ukrainas mediji, tostarp aģentūra "UNIAN", kā arī portāli "TSN" un "Novoye Vremya".
