Ogres novada valdošās koalīcijas deputāti nedomā atbalstīt opozīcijas ierosinājumu atbrīvot no amata domes priekšsēdētāju Egilu Helmani (NA), apliecināja domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja (NA). Lai gan ar visiem koalīcijas deputātiem šis jautājums neesot pārrunāts, Krauja pauda pārliecību, ka atbalsta mēra atsaukšanai nebūs.
Opozīcijas iesniegtais lēmumprojekts tiks skatīts domes sēdē 18. decembrī.
Kraujam neesot zināms, kad ārsts atļaus Helmanim atsākt darbu,
taču viņš pieļauj, ka, atgriežoties amatā, mērs pieteiksies pielaidei valsts noslēpumam.
Kā ziņots, lēmumprojekta autori norāda, ka
Helmanis ilgstoši nepilda amata pienākumus, taču novembrī saņēmis vairāk nekā 4000 eiro lielu atlīdzību.
Krauja skaidroja, ka mēram izmaksāta ikgadējā naudas balva, ko saņem arī citi pašvaldības darbinieki, un tā neesot bijusi tikai viņam.
Mēra atsaukšanu rosinājuši deviņi opozīcijas deputāti, norādot, ka
Helmanis kopš ievēlēšanas amatā pienākumus pildījis mazāk nekā mēnesi un kopš vasaras atrodas prombūtnē —
vispirms atvaļinājumā, bet vēlāk darbnespējā. Opozīcija uzsver arī bažas par pašvaldības darba nepārtrauktību, budžeta sagatavošanas gaitu un faktu, ka mērs nav laikus pieteicies pielaidei valsts noslēpumam.
