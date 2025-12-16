Izraēlas ārējās izlūkošanas dienests "Mossad" brīdina par gaidāmu teroraktu vilni pret ebreju un Izraēlas mērķiem pēc svētdien Austrālijā notikušā terorakta.
Pastāv bažas par turpmākiem uzbrukumiem ebreju mērķiem visā pasaulē. Izraēlas telekanāls "News 13" pirmdien ziņoja, ka "Mossad" brīdina par "irāņu un palestīniešu alianšu teroraktu veikšanai pret ebrejiem un izraēliešiem ārvalstīs bezprecedenta pieaugumu".
Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu preses sekretāre sacīja, ka nevar dalīties ar izlūkošanas informāciju.
"Mossad" vadītājs Dāvids Barnea ir nodevis brīdinājumus saviem kolēģiem vairākās Eiropas valstīs un citur pasaulē.
Šajos brīdinājumos viņš norādīja uz augošu Irānas gatavošanos uzbrukumiem, lai atriebtos par jūnijā notikušo karu starp Izraēlu un Irānu, kura laikā tika arī bombardēti Irānas kodolobjekti. Barnea arī brīdināja par palestīniešu uzbrukumiem pēc Gazas joslā notikušā kara.
Divi uzbrucēji svētdien apšaudīja ebreju Hanukas svētku pasākumu Sidnejas Bondi pludmalē, nogalinot 15 un ievainojot 41 cilvēku.
Policisti atklāja uguni uz uzbrucējiem, kas bijuši tēvs un dēls, nogalinot 50 gadus veco tēvu un ievainojot 24 gadus veco dēlu. Apšaudē ar uzbrucējiem ievainoti divi policisti. Ievainotais uzbrucējs ir kritiskā stāvoklī, un policija viņu aizturējusi.
"Mossad" uzskata, ka abus uzbrucējus Pakistānā bija apmācījuši teroristu organizācijas "Islāma valsts" locekļi, ziņoja "News 13".
Izraēlas ziņu portāls "ynet" vēstīja, ka Izraēlas drošības iestādes ir brīdinājušas par iespējamiem teroraktu atdarinātājiem. Starp potenciāliem mērķiem ir ebreju kopienas un Izraēlas diplomātiskās misijas. Izraēlas vēstniecībām un misijām visā pasaulē ir doti norādījumi šonedēļ nerīkot Hanukas svinības ārpus telpām.
