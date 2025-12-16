Realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece un dzejniece Magone Liedeskalna nododas atpūtai kādā SPA centrā, kas drīz vien pārvērtās intīmā diskusijā ar draudzenēm. Viņas atsauca atmiņā nesenos notikumus Magones mīlas dzīvē, it īpaši skūpstu ar mūziķi Ainaru Bumbieri, kas izsauca viņas kavaliera Edgara pārmetumus.
Kaut arī Magone centās apiet šo tēmu, uzstājot, ka neesot nekā, ko stāstīt, vēlāk viņa tomēr skaidroja, ka skūpsts ar Ainaru Bumbieri radies vienīgi mirklīgu emociju un neapdomības ietekmē. Viņas skatuves partneris un sens paziņa Ainars Bumbieris, Magones ieskatā, nedod iemeslu kavalierim Edgaram meklēt dziļāku nozīmi slavenību skūpstā. Savu darba saikni ar Ainaru Magone raksturoja šādi: "Mums ir sava veida attiecības! Kā es saku, esam pieauguši cilvēki un abiem ir otrā jaunība. Skaisti un neprecēti! Abi esam laimīgi, veiksmīgi un neprecēti."
Viņa uzsvēra, ka šāda rīcība nebija plānota - viss vienkārši notika uz skatuves, emociju virpulī un labsajūtas brīdī. Magone norāda, ka viss, kas šādā brīdī notiek uz skatuves, ir enerģētiskā plūsma, kad pēc koncerta ātri vien kļūst skaidrs, ka emocijas reaģējušas ātrāk nekā domas prātā. Tas arī ir iemesls šādiem pēkšņiem momentiem.
Tālāk Magone pievērsās savām attiecībām ar kavalieri Edgaru, kurš pats nesen bija pieļāvis sānsoli: "Nu, Edgars...viņš vērtē mani kā savu īpašumu, kaut gan es neesmu nekādā veidā pat piederīga viņam ne enerģētiski, ne fiziski, ja, nu, vienīgi esam kādi brālēni vai citi attāli radinieki, kas vēl nav apstiprinājies."
Runājot par gaidāmajiem DNS rezultātiem, kas atklās, vai Magones un Edgara starpā pastāv radniecība, viņa stāsta: "Es zinu, ka Edgars, tik un tā nav mans cilvēks, lai arī kādi būtu rezultāti, bet iekšēji sirdī man būtu vieglāk kā sievietei, ka viņš ir radinieks, jo, līdz ar to, jau automātiski viss beidzās. Uzreiz arī visa attaisnošanās Edgaram noslēgtos ar to."
