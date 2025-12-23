Tikai iztēlojos, tikai modelēju. Kāds padomnieks sacījis, ka sapņiem jābūt lielākiem par bailēm. 

Ziemassvētkiem piedien bērnišķīga brīnumu gaidīšana.

Tikai uz mirkli blakusistabā atstāju totālo vilšanos cilvēcē, dusmas par asiņainākā slepkavas leģitimizēšanu un vardarbības normalizēšanu globālā mērogā, lai tur smird un sapūst parazīti, miljardieri, shēmotāji, privileģētie, valsts nodevēji un kremļa aģenti septiņās paaudzēs.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē