Rezonansi sociālajos medijos raisījis kādas pasažieres stāsts par notikumu "VTU Valmiera" autobusa reisā no Rīgas uz Valmieru. "Facebook" ierakstā norādīts, ka aptuveni 80 gadus veca kundze netika izlaista Inciema pieturā un nakts vidū nonāca sarežģītā situācijā.
Kā raksta notikuma aculieciniece Ilze, 80 gadus vecā kundze autobusā bija iegādājusies biļeti līdz Straupei, jo vēlajā reisā Inciema pietura nav paredzēta. Viņa lūgusi autobusa vadītāju izlaist Inciemā, taču šoferis, atsaucoties uz noteikumiem, pieturai pabraucis garām.
Rezultātā seniore raudājusi, jo nespēja sazvanīt tuviniekus un rast risinājumu pašas spēkiem
Ieraksta autore radušos pārpratumu atrisināja pati, ļaujot kundzei pārnakšņot pie sevis.
Notikums raisījis diskusijas par sabiedriskā transporta noteikumu elastību un cilvēcīgu attieksmi pret pasažieriem, īpaši vēlās vakara stundās.
SIA "VTU Valmiera", reaģējot uz publiski izskanējušo informāciju, skaidro, ka
pasažiere, iekāpjot autobusā Rīgā, nebija informējusi autobusa vadītāju par vēlmi izkāpt Inciemā.
Uzņēmums norāda, ka reiss Rīga–Valmiera pulksten 22.50 ir ar samazinātu pieturvietu skaitu, ko apstiprinājusi Autotransporta direkcija, lai nodrošinātu ātrāku nokļūšanu galamērķī.
VTU uzsver, ka pasažieriem ir tiesības izkāpt arī netarificētās jeb pieprasījuma pieturās, taču par to autobusa vadītājs ir jāinformē laikus — biļetes iegādes brīdī vai pirms attiecīgās pieturas. Šajā gadījumā
pasažiere iegādājusies biļeti līdz Straupei un vēlāk Straupē — arī līdz Valmierai, tādēļ autobusa vadītājam neesot bijis pamata zināt par citu izkāpšanas vietu.
Uzņēmums norāda, ka autobusa vadītājs un VTU par radušos situāciju uzzinājuši tikai pēc ieraksta publicēšanas sociālajos tīklos. VTU pauž nožēlu par notikušo un uzsver, ka bez savstarpējas komunikācijas situāciju nebija iespējams savlaicīgi risināt.
Vienlaikus uzņēmums nosoda sociālajos medijos vērstos aizvainojošos un draudošos komentārus pret autobusa vadītāju, aicinot sabiedrību situācijas izvērtēt objektīvi. VTU pateicas pasažieriem, kuri nepalika vienaldzīgi, un aicina līdzīgās situācijās vispirms vērsties pie autobusa vadītāja, lai problēmu risinātu uzreiz.
Aptauja
Vai jūs piesprādzējaties, braucot autobusos un mikroautobusos?
