"Rakstot mūziku, vienmēr esmu vadījies no intuīcijas, jūtot, ko skatītājs un klausītājs no manis gaida," tā sacījis Raimonds Pauls.
"Esmu atklausījies pārmetumus, ka mēģinu izpatikt publikai, speciāli vienkāršojot savus gabalus. Nezinu, es vienkārši strādāju savā žanrā. Man patīk, ja koncertā dziedātājs vai aktieris nodzied dziesmas pirmo pantiņu, bet tālāk dzied zāle. Tad jūtu – esmu sasniedzis savu mērķi, dziesmas ir aizgājušas līdz klausītājam. [..] Es zinu, ka visi cilvēki pamatā ir sentimentāli, tikai viens to izrāda, bet otrs ne. Ja tā nebūtu, viņi manas dziesmas nedziedātu. Bet dzied."
Tā sacījis Pauls, šie vārdi citēti Latvijas Mūzikas centra vietnē muzikoloģes Daigas Mazvērsītes publikācijā. Viņa raksta: "Izcilākais latviešu populārās mūzikas komponists, pianists, aranžētājs, diriģents, producents Raimonds Pauls. Neapšaubāmi viens no slavenākajiem Latvijas komponistiem, kura mūzikā savienojas latviešu tautas mūzikas intonācijas, džeza, blūza, rokenrola, franču šansona, vācu šlāgera un tautiskās ziņģes intonācijas un elementi ar modē nākošiem strāvojumiem, allaž spējot radīt aktuālu, visiem interesantu un reizē ārkārtīgi demokrātisku mūziku."
Jau 2026. gada 12. janvārī Maestro Raimonds Pauls svinēs 90 gadu jubileju. Nākamā gada vasarā 11. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē vairāk nekā 13 tūkstoši kordziedātāju un daudzi solisti pulcēsies koncertā "Manai Dzimtenei", kas veidots kā veltījums Maestro Raimondam Paulam un viņa daiļradei.
Raimonda Paula radošais devums ir ļoti bagātīgs – vietnē "raimondspauls.lv" apkopoti visi skaņdarbu nosaukumi un kopā to ir 2603! Maestro ir mūzikas autors mūzikliem, baleta izrādēm, filmām, teātra izrādēm. Viņa dziesmas 11 reizes uzvarējušas "Mikrofona" dziesmu aptaujā.
2024. gadā "Izdevniecība MicRec" laida klajā grāmatu, kurā apkopoti Raimonda Paula 500 dziesmu vārdi un akordi, bet to ir daudz vairāk – kāds rēķinājis, ka vajadzētu vairāk nekā simt koncertu, lai izdziedātu visas Paula dziesmas.
Ir dziesmas, kurām vārdus zina visi un kuras ģimenēs dziedātas jau trijās paaudzēs. Arī jums noteikti tādas ir. Šajā reizē "Latvijas Avīze", gatavojoties Maestro jubilejai, vēlas uzzināt jūsu domas.
Kura Raimonda Paula dziesma, melodija ir vismīļākā? Kura ir tā, kas pavadījusi jūs visu dzīvi? Kuru jūs pats, pati līdzi dziedātu katrā svētku reizē? Kura dziesma vai melodija ir īpaša ar kādu notikumu jūsu dzīvē? Aicinām rakstīt vēstules "Latvijas Avīzei" un interesantākās no tām izmantosim publikācijās laikrakstā. Vēstules rakstiet: "Latvijas Avīzes" redakcija, Toma iela 4, Rīga, LV-1003 vai uz elektronisko pastu: redakcija@latvijasmediji.lv.
Tāpat aicinām piedalīties aptaujā par mīļāko Raimonda Paula dziesmu portālā.
Jautājums lasītājam
Kāda ir tava mīļākā Raimonda Paula dziesma vai skaņdarbs?Paldies, informācija ir iesniegta.
