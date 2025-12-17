Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvalde aicina steidzami sazināties Apvienotajā Karalistē dzīvojošo Irēnu Beinaroviču, dzimušu 1945. gadā.
Policijas rīcībā esošā pēdējā informācija liecina, ka 2015. gadā sievietes dzīvesvieta atradās Vestmidlendas reģionā, Volverhemptonā (Wolverhampton, WV6 0BW).
Tāpat Valsts policija lūdz atsaukties Irēnas Beinarovičas radiniekus, kā arī Apvienotajā Karalistē dzīvojošos Latvijas valstspiederīgos, kuri varētu sniegt ziņas par viņas pašreizējo atrašanās vietu vai kontaktinformāciju.
Ikvienu, kura rīcībā ir informācija par Irēnu Beinaroviču, aicina sazināties ar policiju, zvanot pa tālruni 67829535. Sazinoties lūgums norādīt lietas numuru 37124/25.
