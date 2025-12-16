Jebkurā nozīmīgā maiņas darījumā, ko Atlantas klubs varētu veikt tuvākajā laikā, visticamāk, tiks iekļauts Kristaps Porziņģis, svētdien paziņoja NBA apskatnieks Marks Šteins.
Šteina sacītais gan nenozīmē, ka klubs aktīvi plāno Porziņģa maiņu. Termiņš, līdz kuram komandas drīkst veikt maiņas darījumus, ir 5. februāris. Komanda jau paziņojusi, ka Porziņģim veiks padziļinātas veselības pārbaudes, lai spēlētāju sagatavotu uz atlikušo sezonu.
Lai arī klubs saka, ka prioritizē Kristapa veselību ilgtermiņā,
Porziņģis savu pēdējo spēli "Hawks" uniformā jau varētu būt aizvadījis.
Tas atkarīgs no tā, kas atklāsies veselības pārbaudēs, raksta "Soaring Down South".
Atlantas "Hawks" latviešu basketbolistu ieguva maiņas darījumā aizvadītajā vasarā.
Līdz šim pēdējo spēli Kristaps aizvadīja 5. decembrī pret Denveras "Nuggets". 20 minūtēs uz laukuma viņš izcēlās ar 25 punktiem, trāpot četrus no septiņiem tālmetieniem.
Šosezon Porziņģis 13 spēlēs vidēji guvis 19,2 punktus, izcīnījis 5,6 atlēkušās bumbas, atdevis 3,1 rezultatīvu piespēli un bloķējis 1,5 metienus.
Latvieša pārstāvētā Atlantas "Hawks" ar 15 uzvarām un 12 zaudējumiem Austrumu konferences kopvērtējumā ieņem astoto vietu.
