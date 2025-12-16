Šā gada desmit mēnešos meža nozares produkciju Latvija eksportēja 2,872 miljardu eiro vērtībā, kas ir par 0,2% vairāk nekā attiecīgajā laikā pērn, liecina Zemkopības ministrijas dati.
Koksne un tās izstrādājumi eksportēti 2,537 miljardu eiro vērtībā. Tajā skaitā zāģmateriāli veidoja 741,269 miljonus eiro, kurināmā koksne – 491,37 miljonus eiro, saplāksnis 320,541 miljonu eiro, bet apaļie kokmateriāli – 269,95 miljonus eiro. Šogad par 6,3% augusi koka mēbeļu eksporta vērtība, veidojot 168,305 miljonus eiro. Visvairāk nozares produkcija jau ierasti eksportēta uz Lielbritāniju (22,4%), Zviedriju (9%), kā arī Lietuvu (8,1%).
Tikmēr nozares importa pieaugums šogad salīdzinājumā ar pērnajiem desmit mēnešiem ir 4,6% jeb 881,994 miljoni eiro. No kopējā importa 57,2% veido koksne un tās izstrādājumi (zāģmateriāli, apaļie kokmateriāli, kurināmais, finieris), kurus Latvijā ieveda 504,142 miljonu eiro vērtībā.
Visvairāk meža nozares produkciju ieveda no Lietuvas – par 228,063 miljoniem eiro, no Polijas – par 117,456 miljoniem eiro, kā arī no Somijas – par 113,384 miljoniem eiro jeb 12,9%. Salīdzinājumā ar 2024. gada desmit mēnešiem meža nozares produkcijas ievedums no Lietuvas pieaudzis par 12,8%, no Polijas – par 0,4%, savukārt no Somijas – par 19,1%.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu