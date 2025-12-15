Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Līdz Ziemassvētkiem atlikušas vairs tikai desmit dienas, un svētku gaidīšanas sajūta kļūst arvien klātesošāka. Šis ir laiks, kad domājam par siltām tikšanās reizēm, kopā būšanu un, protams, arī dāvanām. Grāmata šajā laikā ir īpaši vērtīga izvēle - tā ne tikai iepriecina, bet arī iedvesmo, izglīto un paliek līdzās vēl ilgi pēc svētkiem. Prieks, ka aizvadītās nedēļas "Globuss" grāmatu topā īpaši izceļas tieši bērnu literatūra - šoreiz topā iekļuvušas veselas sešas grāmatas bērniem, apliecinot, ka lasīšana joprojām ir viena no skaistākajām dāvanām mazajiem lasītājiem.
Starp topa favorītiem atrodama Rasas Dmuhovskienes "Skudriņa Kāpēcīte" (izdevniecība "Latvijas Mediji") jau septītajā grāmatā, kur mazā zinātkārā skudriņa turpina iepazīt dabas pasauli. Šoreiz viņa ved bērnus dziļāk mežā, atklājot, cik nozīmīgas ir sūnas, ķērpji un sēnes, iepazīstinot ar mitrenēm un paskaidrojot, kas īsti ir barības ķēde. Šī grāmata ne tikai rosina bērnu zinātkāri, bet arī māca saprast, cik cieši viss dabā ir saistīts - no mazākās vaboles līdz varenākajam putnam.
Lasītāju sirdis turpina iekarot arī Mateusa Bēra kapibaru piedzīvojumi - topā atrodama gan jaunākā grāmata "Trīs kapibaras grib zināt", gan jau iemīļotā "Trīs izbēgušas kapibaras" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Emija, Rauls un Tristans šoreiz sastopas ar noslēpumu zoodārzā - flamingu teritorijā pazuduši putni, un trīs drosmīgie draugi dodas izmeklēt notikušo. Šie stāsti apvieno piedzīvojumu, draudzību un asprātīgu humoru, vienlaikus rosinot bērnus domāt, uzdot jautājumus un nebaidīties meklēt atbildes. Mateuss Bērs ir viens no pazīstamākajiem Austrijas bērnu dziesmu autoriem, bet ilustratores Anikas Foigtas zīmējumi piešķir šiem stāstiem īpašu dzīvīgumu un siltumu.
Topā šonedēļ netrūkst arī grāmatu ar pavisam citu noskaņu - pieaugušajiem lasītājiem ar asumiņu paredzēts Hannas Greisas pasaules bestsellers "Ledlauzis" (izdevniecība "Latvijas mediji"). Šis ir romantisks, kaislīgs un asprātīgs stāsts par ambīcijām, sportu un jūtām, kas uzliesmo tur, kur tās vismazāk gaidītas. Daiļslidotāja Anastāsija un hokeja komandas kapteinis Neits sākumā ir kā ledus un uguns, taču apstākļi liek viņiem sadarboties, un dzirksteles nav iespējams ignorēt. "Ledlauzis" ir spilgts piemērs tam, kā mūsdienu romantiskā literatūra spēj apvienot vieglumu, emocionalitāti un neatvairāmu pievilcību.
Ziemassvētku gaidīšanas laikā arvien biežāk domājam par dāvanām, kas sagādā prieku un paliek atmiņā. Grāmata ir dāvana, kas aug kopā ar lasītāju, iedvesmo sarunām un rada kopīgus mirkļus.
Aptauja
Vai jūs uztrauc grāmatu veikalu slēgšana mazpilsētās?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu