Latvijas Sabiedriskajā medijā (LSM) tapusi Latvijas Televīzijas (LTV) dokumentālā filma "Antra Liedskalniņa. Kaislību varā", kas pirmizrādi piedzīvos 23. decembrī plkst. 21.10 LTV1 un "REplay.lv". Filma vēsta par vienu no spilgtākajām latviešu teātra personībām Antru Liedskalniņu (1930–2000), vienīgo aktrisi sievieti, kas iekļauta Latvijas Kultūras kanonā skatuves mākslas nozarē.
Nacionālā teātra (kādreiz Drāmas teātra) aktrises trauksmainā dzīve nolasāma spilgtajās lomās, kas bieži bija paralēles ar viņu pašu: gaišums un ideālisms, vienkāršība un spēja mīlēt, un vienlaikus dēmoniskas kaislības un cilvēciska vientulība. Teātra zinātniece Rita Melnace filmā viņu salīdzina ar Remarka metaforu: "Antra uz skatuves savās labākajās lomās bija kā no mēness gaismas radīta. Mīlētājas lomās viņa simtprocentīgi mīlēja." Filma atklāj arī aktrises dziļās personības pretrunas, ilgas pēc mīlestības, radošo trauksmi un dzīves dramatismu.
Par dokumentālo filmu papildina Latvijas Televīzijas žurnāliste Ilze Strenga: "Filma pievēršas aktrises fenomenālajam dabiskajam talantam, ko filmas veidotājiem bija saistoši pētīt. Tajā atklājas arī Antras ģimenes stāsts – viņas dzimtā kā vēstures grāmatā ir atrodami visi laikmeta notikumi. Dzīves paradoksālo vēsturi filmā atklās aktrises krustmeita Iveta Krūmiņa. Stāstījumā neizbēgami ienāk arī Antras cīņa ar atkarību no alkohola, kas viņu saplosīja, un nosodījums, kas tolaik padomju laikā bija ierasta reakcija. Tomēr viņas talantu tas nespēja izpostīt – to apliecina gan arhīvu materiāli, gan cilvēku atmiņās saglabātie stāsti."
Filmā Antras Liedskalniņas talantu apbrīno viņas kolēģi aktieri un režisori. Taču filmas emocionālais centrs ir aktrises ilgas pēc mīlestības – pēc īstas mīlestības dzīvē, ne tikai uz skatuves. Viņas divas laulības bija traģiskas un nepiepildītas. Filmā ir arī stāsts par kādu sapņu mīlestību. "Es visu mūžu esmu bijusi atkarīga no svešu cilvēku laipnības…" izrādē "Ilgu tramvajs" atzīstas Blanša Dibuā, aktrise Antra Liedskalniņa.
Filmā piedalās: teātra zinātniece Rita Melnace, Antras māsas Jogitas meita Iveta Krūmiņa, aktieri Uldis Dumpis, Lolita Cauka, Juris Hiršs, Juris Lisners, Lāsma Kugrēna, režisori Pēteris Krilovs un Edmunds Freibergs, ārste Maija Baumane, Latvijas Nacionālā arhīva vadošā pētniece Aiga Bērziņa-Kite.
