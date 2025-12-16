Par pagājušajā nedēļā Mārupē notikušu dubultslepkavības mēģinājumu ir apcietināta sieviete, pirmdienas vakarā vēstīja LTV raidījums "Panorāma".
Saskaņā ar raidījuma rīcībā esošo informāciju 8. decembrī sieviete, iespējams, ģimenes konflikta laikā ar pagaidām nenoskaidrotu vielu
saindējusi savu dzīvesbiedru un mazgadīgu bērnu, pēc tam mēģinot atņemt dzīvību arī sev.
Notikuma vietā visus trīs cilvēkus atradusi tuviniece, kura izsaukusi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. NMPD apstiprina, ka uz izsaukumu Mārupē tika nosūtītas trīs mediķu brigādes, kas visas personas stabilā stāvoklī un pie samaņas nogādāja slimnīcā. Viens no cietušajiem ir nepilngadīgs.
Valsts policijā
sākts kriminālprocess par divu personu slepkavības mēģinājumu.
Kriminālpolicijas pārvaldes pārstāvis Vjačeslavs Gudovskis norādīja, ka privātmājā konstatētas trīs personas, kuras atradās stiprā medikamentu ietekmē. Pēc nodarījuma sieviete mēģinājusi saindēt arī sevi.
Pašlaik ir nozīmētas ekspertīzes un tiek skaidroti notikušā apstākļi. Policija plašāku informāciju par cietušajiem un aizturēto neatklāj, zināms vien, ka bērns vēl nav sasniedzis 14 gadu vecumu. Ģimene iepriekš policijas redzeslokā nebija nonākusi.
