Latvijas jauktās cīņu mākslas (MMA) sportists Aleksandrs Čižovs sestdien Lionā izcīnījis vienu no nozīmīgākajām uzvarām Latvijas MMA vēsturē, triumfējot Profesionālās cīkstoņu līgas (PFL) Eiropas turnīrā vieglā svara divīzijā.
Titulcīņā Čižovs trešajā raundā ar nokautu pieveica Anglijas cīkstoni Konoru Hjūzu. Līdz ar šo panākumu
Čižovs kļuvis par "PFL Europe" vieglā svara čempionu, apliecinot savu vietu Eiropas elites līmenī.
Latvietim profesionālajā MMA karjerā šī bija 13. uzvara 16 cīņās,
kamēr Hjūza bilance ir 12 uzvaras 15 dueļos. Ceļā uz titulu Čižovs ceturtdaļfinālā ar nokautu pārspēja skotu Marku Jūenu, bet pusfinālā ar dalītu tiesnešu lēmumu uzvarēja itāli Klaudio Pačellu.
PFL ir otra prestižākā cīņas sporta organizācija pasaulē aiz UFC. Čižova triumfs uzskatāms par vēsturiski nozīmīgu sasniegumu Latvijas MMA.
