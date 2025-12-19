Satversmes tiesa (ST) atzinusi par Satversmei neatbilstošu normu, kas bez individuāla izvērtējuma liedz laulātajiem adoptēt bērnu, kurš jau dzīvo viņu ģimenē ārpusģimenes aprūpē, ja viens no laulātajiem iepriekš sodīts par vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu, .
Tiesa uzsvēra, ka aizliegums bez individuālas izvērtēšanas neatbilst samērīguma principam. ST norādīja —
katrā adopcijas gadījumā ir iespējams individuāli izvērtēt riskus bērna drošībai, tostarp ņemot vērā to, vai sodāmība ir dzēsta un persona ir resocializējusies.
Lieta ierosināta pēc Rīgas apgabaltiesas pieteikuma, izskatot laulāto kopīgu lūgumu apstiprināt adopciju bērnam, kurš jau ilgstoši dzīvo viņu ģimenē ārpusģimenes aprūpē. Tiesas ieskatā automātisks aizliegums ierobežo ne tikai adoptētāju, bet arī bērna tiesības uz ģimenes dzīvi.
ST atzina, ka valstij vienlaikus jānodrošina bērna aizsardzība pret vardarbību un tiesības augt ģimeniskā vidē.
Lai gan sodāmība par vardarbību var radīt riskus, šos mērķus iespējams sasniegt arī ar mazāk ierobežojošiem līdzekļiem, piemēram, paredzot individuālu izvērtējumu vai izņēmumus.
Tiesa secināja, ka apstrīdētā norma ir nesamērīga un neatbilst Satversmei. Attiecībā uz konkrēto lietu norma zaudē spēku no 2024. gada 12. jūlija, bet plašākā kontekstā – no tās piemērošanas brīža.
Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.
