Fani, kuri ilgi gaidījuši, kad Džeika Pola boksera karjera piedzīvos smagu kritienu, šo piektdienas vakaru var uztvert kā savu lielāko iespēju, raksta "CBS Sports". Sociālo mediju zvaigzne, kurš pievērsies boksam, stāsies pretī līdz šim lielākajam pārbaudījumam — divkārtējam smagā svara pasaules čempionam Entonijam Džošua.
Cīņa notiks pulksten 20 pēc vietējā laika Miami. Latvijā — 20. decembra pulksten 3 naktī.
Pola boksera gaitas raksturojamas vairāk kā izklaides šovs —
karjeru viņš sāka uzvarot divus citus influencerus. Tām sekoja uzvara pret basketbola spēlētāju Neitu Robinsonu.
Vēlāk Pols pievērsās bijušajiem cīkstoņiem, bet ne bokseriem. Viņš uzvarēja jaukto cīņu mākslas (MMA) karjeru beigušus cīkstoņus, piemēram, Benu Askrenu, Taironu Vudliju un Andersonu Silvu.
Septītajā profesionālajā cīņā Pols beidzot cīnījās ar "īstu" bokseri un likumsakarīgi piedzīvoja pirmo zaudējumu — Tomijs Fjūrijs, britu boksa superzvaigznes Taisona Fjūrija brālis, uzvarēja ar dalītu tiesnešu lēmumu.
Pēc vēl dažiem mačiem sekoja pretrunīgi vērtētā cīņa ar Maiku Taisonu — boksa izcilību, taču pirmspensijas vecumā.
Aplūkojot Pola cīņu sarakstu, skaidri iezīmējas tendence —
viņš teju vienmēr cīnījies pret augumā mazākiem, vecākiem vai boksa pieredzes ziņā vājākiem pretiniekiem.
Tagad tas mainīsies, jo Polam pretī stāsies ievērojami lielāks oponents — Entonijs Džošua — 2012. gada olimpiskais čempions un divkārtējs smagā svara pasaules čempions.
Lai gan Džošua vairs nav savā absolūtajā karjeras virsotnē,
viņš joprojām ir pietiekami labā formā, lai konkurētu ar pasaules labākajiem smagsvariem.
Lai arī Džošua vairs nav pašā elites virsotnē, viņš joprojām ir spēcīgs, pieredzējis un izmēros liels smagsvars — pilnīgi citādāks nekā jebkurš cits pretinieks, ar kuru Pols līdz šim stājies ringā.
Ja Džeiks Pols uzvarētu, tas būtu patiesi šokējoši un satricinātu sporta pasauli, raksta "CBS Sports". Daudzi šādu iznākumu atteiktos atzīt par leģitīmu, lai arī inscenējuma iespējamība būtu maz ticama. Džošua ir lielāks, spēcīgāks, tehniskāks, ar jaudīgākiem sitieniem un augsta līmeņa pieredzi pret pasaules labākajiem bokseriem. Pols savukārt ir cīnījies ar atpazīstamiem pretiniekiem, kuriem vienmēr bijusi kāda būtiska priekšrocību trūkuma puse.
Arī Džošua bijušais pretinieks, boksa superzvaigzne Oleksandrs Usiks, kurš Pola pretinieku ir uzvarējis divreiz, prognozē, ka uzvarēs cīnītājs ar lielāko pieredzi.
"Ja Džošua gribēs, viņš Polu var nogalināt,"
sacīja Usiks.
