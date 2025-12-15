Rīgas pilsētas tiesa kādu vīrieti atzinusi par vainīgu sievietes slepkavībā mantkārīgā nolūkā un piespriedusi viņam 18 gadu brīvības atņemšanu un vēl trīs gadu probācijas uzraudzību, informēja prokuratūra.
Tiesa arī nolēma no notiesātā piedzīt 11 500 eiro kompensāciju par morālo kaitējumu par labu nogalinātās sievietes radiniecei. Papildus vīrietim jāatlīdzina valstij 3500 eiro apmērā izmaksātā valsts kompensācija.
Saskaņā ar apsūdzību noziegums izdarīts 2024. gada februārī Rīgā. Apsūdzētais ieradies sievietes dzīvoklī ar mērķi iegūt viņas naudu un uzbrucis cietušajai,
vairākkārt sitot pa seju un galvu ar cietu trulu priekšmetu.
Turpinot vardarbību, vīrietis tīši saspiedis sievietes kaklu ar iegarenas formas trulu priekšmetu, kā rezultātā iestājusies cietušās nāve.
Pēc notikušā apsūdzētais no sievietes maka paņēmis 90 eiro skaidrā naudā un pametis notikuma vietu.
