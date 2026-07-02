Lai pētītu Rietumnīlas drudža izplatību savvaļas putnu populācijā Latvijā, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina iedzīvotājus ziņot par atrastiem beigtiem savvaļas putniem, jo īpaši vārnām, žagatām, sīļiem.
PVD skaidro, ka Rietumnīlas drudzis ir zoonoze – infekcijas slimība, ar kuru var saslimt gan cilvēki, gan dzīvnieki. "Rietumnīlas drudža vīrusa nozīmīgākie pārnesēji ir odi, taču galvenais vīrusa rezervuārs dabā ir savvaļas putni (jo īpaši vārnu un zvirbuļu dzimtas putni). Cilvēki ar Rietumnīlas drudža vīrusu nevar inficēties no savvaļas putniem vai to līķiem, taču viņus var inficēt odi, sūcot asinis," ziņo PVD.
Par atrastiem beigtiem savvaļas putniem tiek aicināts ziņot PVD pārvaldēm. Tāpat atrasto putna līķi var nogādāt zinātniskā institūta "BIOR" laboratorijā.
Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC) "Latvijas Avīze" noskaidroja, ka pēdējo deviņu gadu laikā Latvijā reģistrēti divi cilvēku saslimšanas gadījumi ar Rietumnīlas drudzi – viens pacients inficējies Spānijā, otrs sērgu atvedis no ceļojuma uz Ēģipti. Arī kaimiņvalstu statistika par iedzīvotāju inficēšanās gadījumiem nav draudīga. SPKC rīcībā ir dati par periodu no 2022. līdz 2024. gadam, kas liecina, ka Lietuvā un Igaunijā nav bijis neviena cilvēku inficēšanās gadījuma. Somijā tādi bijuši četri, Polijā trīs, bet Zviedrijā viens, taču visi šie cilvēki inficējušies ārpus attiecīgo valstu robežām.
Kādēļ tomēr ir svarīgi monitorēt Rietumnīlas drudža izplatību putnos, skaidro PVD Dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītāja Madara Volka. "Vides faktoru un cilvēku darbības rezultātā, mainoties klimatiskajiem apstākļiem, vairākas infekcijas slimības, kas mērenās klimata joslas valstīs pirms gadu desmitiem bija eksotiskas, šodien vairs nav retums," skaidro Volka, atsaucoties uz pēdējo gadu Rietumeiropas statistiku, kur konstatēti biežāki savvaļas putnu un zirgu saslimšanas gadījumi ar Rietumnīlas drudzi. "Saslimšanas gadījumu skaits ar katru gadu pieaug, turklāt slimība tiek konstatēta valstīs aizvien tālāk uz ziemeļiem," tā Volka.
2024. gada rudenī Rietumnīlas drudzis pirmo reizi Latvijas vēsturē tika konstatēts atrastam mirušam vistu vanagam. Šis gadījums ir īpašs arī ar to, ka vanags bijis viens no (tikai) pieciem mirušajiem putniem, kas testēti, meklējot Rietumnīlas drudža infekciju, visa gada laikā. "Tāpēc vēl jo vairāk ir pamats meklēt un domāt, ka Rietumnīlas drudža vīruss cirkulē savvaļas putnu populācijā arī Latvijā," skaidro Volka. "Arī Igaunija 2025. gada sākumā ziņoja par konstatētu Rietumnīlas drudža vīrusu vienam atrastam mirušam savvaļas putnam. Polijā 2024. gadā konstatēta saslimšana ar Rietumnīlas drudzi ne vien savvaļas putniem, bet arī zirgiem."
Rietumnīlas drudža izplatība tiek pētīta Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta "One Health 4 Surveillance" ietvaros.
2025. gadā uz Rietumnīlas drudzi Latvijā laboratoriski tika izmeklēti 19 atrasti miruši savvaļas putni, trīs zirgi ar slimības klīniskām pazīmēm un 402 odu kopparaugi. Rietumnīlas drudža vīruss netika konstatēts. "Šis ir pēdējais no trim iepriekš pieminētā projekta realizācijas gadiem, tādēļ šogad laboratoriskai izmeklēšanai uz Rietumnīlas drudzi vēlamies pieņemt vairāk paraugu nekā iepriekšējos gados," saka Volka, paužot gatavību laboratoriski izmeklēt līdz pat 580 savvaļas putnu paraugu.
Publikācija sagatavota ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu atbild AS "Latvijas Mediji".