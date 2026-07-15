Šonedēļ Jūrmalas festivālā klausītājiem jau vienpadsmito gadu gaidāmi klaviermūzikas svētki ar Osokinu dinastijas izcilajiem pianistiem. Andreja un Georgija klavierspēle izpelnījusies atzinību arī pasaules koncertzālēs, bet tēvs Sergejs ir viens no cienījamākajiem mūziķiem Latvijā. Katrs no Osokiniem saņēmis Latvijas valsts augstāko apbalvojumu mūzikā – Lielo mūzikas balvu, un šī savienība kļuvusi par pianisma mākslas zīmolu gan Latvijā, gan ārzemēs.
"Latvijas Avīze" sarunai uzrunāja Georgiju Osokinu. Pianists par savām patiesajām mājām sauc Latviju, bet, iedvesmojot klausītājus, muzicē ārzemju visprestižākajās koncertzālēs un uzstājas kopā ar pasaules ievērojamākajiem orķestriem, tostarp "Tokyo New City", "Amadeus", kamerorķestri "Kremerata Baltica" un pasaulslaveno latviešu vijolnieku Gidonu Krēmeru. 2025.gada rudenī sadarbībā ar skaņu ierakstu kompāniju "Deutsche Grammophon" klajā nāca Georgija jaunākais veikums – albums "For Arvo", kas bija pianista veltījums pasaulslavenajam igauņu komponistam Arvo Pertam viņa 90. dzimšanas dienā.
Ar ko trīs Osokini šoreiz iepriecinās savus klausītājus?
G. Osokins: Ar nepacietību gaidu atkalsatikšanos mūzikā un priecājos, ka šai tradīcijai aprit jau vienpadsmitā gadskārta. Kopā neesam spēlējuši bieži, tāpēc ikreiz mēģinām pārsteigt klausītājus ar kreativitāti un izveidot jaunus aranžējumus; repertuārs trim klavierēm nav ļoti plašs.
Pirmajā daļā spēlēsim klasiķus, būs gan Bēthovena, gan Brāmsa skaņdarbi, bet otrajā daļā skanēs Baha, Šūberta un tuvāk mūsu laikam, franču komponista Fransisa Pulenka darbi. Gluži tāpat kā mūsu uzticīgie klausītāji gaida koncertu, arī mēs, visi trīs Osokini, ļoti gaidām tikšanos ar savu publiku!
Visi trīs esat izcili pianisti, vai, gatavojot programmu, rodas kādi strīdi par repertuāru, par aranžējumiem?
Nē, strīdu nav teju vispār, vairāk priecājamies par iespēju būt kopā un spēlēt. Mūs vieno teju neredzamas saites, bez paskatīšanās citam uz citu saprotam un, protams, ļoti labi pazīstam. Cik zinu, pasaules mūzikā mēs, trīs pianisti no vienas ģimenes, esam diezgan unikāls gadījums. Tiešām nestrīdamies, vairāk iznāk pārdomāt loģistiku, kurš tiek, kurš netiek, jo Andrejam ir daudz projektu arī ārpus mūzikas, koncertiem un darba Mūzikas akadēmijā, tāpat arī Sergejam.
Šovasar jūsu tik aktīvajā koncertdzīvē pasaulē, jūlijs veltīts Latvijas klausītājiem, pašā mēneša izskaņā gaidāms koncerts arī Mazajā Mežotnes pilī.
Mežotnes koncerta tradīcijai šovasar ir jubileja – būs desmitā reize, spēlējot šajā brīnišķīgajā vietā. Koncertam esmu paredzējis gandrīz pilnībā jaunu programmu, kura saistīta ar dabu. Skanēs jubilāra Pētera Vaska skaņdarbs, būs arī Šūberts un Šūmanis. Mazā Mežotnes pils ir ļoti īpaša vieta, varētu pat teikt – maģiska, tur saplūst skaistums, mūzika un klausītāji, kuri ir šīs maģijas neatņemama daļa. Mežotnē nekad nerodas ikdienišķa, standarta atmosfēra, tur koncerti noris neformāli, intīmi. Tā ir vieta, kur allaž mīlu atgriezties un kur mūziķi, mākslinieki un publika jūtas ļoti gaidīti.
Kādas emocijas ar savu spēli jūs vēlaties radīt publikā?
Tas ir labs, bet sarežģīts jautājums, jo spēlējot pats galvenais ir itin kā atvērt kanālu, kuram pieslēdzoties klausītāji var atklāt un apjaust ko īpašu, būtisku vai interesantu, varbūt pat ko sarežģītu un ne tik pozitīvu par sevi un sevī.