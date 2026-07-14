Plānojot satiksmes organizāciju gaidāmo Vanšu tilta remontdarbu laikā, tiek apsvērta iespēja lielāko būvdarbu laikā slēgt šo satiksmes pārvadu privātajam transportam, atstājot iespēju satiksmes pārvadu šķērsot tikai operatīvajam un sabiedriskajam transportam.
Vienlaikus varētu tikt ieviesti jauni "park & ride" laukumi Daugavas abās pusēs, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" pastāstīja Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs ("Progresīvie"). Viņš uzsvēra, ka remontdarbi, kas jūtami ietekmēs satiksmi pār Vanšu tiltu, tiks sākti ne agrāk par nākamā gada beigām, tāpēc vēl ir gana daudz laika, lai kārtīgi pārdomātu, kā vislabāk organizēt satiksmi būvdarbu laikā, un noslīpētu šo plānu līdz vissmalkākajai niansei.
"Park & ride" laukumu izveidei tiek apsvērtas teritorijas pie Preses nama, pie tirdzniecības centra "Olimpia", kā arī pie "BT 1" izstāžu halles Ķīpsalā. Tāpat šim mērķim varētu izmantot Zemkopības ministrijas teritoriju Pārdaugavā un, iespējams, arī tirdzniecības centra "Spice" autostāvvietas, informēja Rīgas mērs. Tiekot apzināti uzņēmēji, kuru darbību visbūtiskāk ietekmēs Vanšu tilta remonts, kā arī no rudens šim nolūkam tiks ievākti mobilie dati par iedzīvotāju pārvietošanos, kas varētu palīdzēt pieņemt lēmumus par satiksmes organizāciju remontdarbu laikā.
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