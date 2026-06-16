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#lvaf #zalalatvija

Zaļā Latvija. Bioloģiskie biškopji atkāpjas

Guntis Ščerbinskis / Latvijas Avīze
2026. gada 16. jūnijs, 11:00
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2026. gada 16. jūnijs, 11:00
Ogresgala "Rožābeļu" biškope Dzintra Bokta: "Apzinos, ka pārejai uz nopietnu biznesu būtu nepieciešamas vismaz simt un vairāk bišu saimju, kam jāvelta pilns darba laiks. Un tikai ar medu vien biškopis nevar nopelnīt."
Ogresgala "Rožābeļu" biškope Dzintra Bokta: "Apzinos, ka pārejai uz nopietnu biznesu būtu nepieciešamas vismaz simt un vairāk bišu saimju, kam jāvelta pilns darba laiks. Un tikai ar medu vien biškopis nevar nopelnīt."
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Bioloģiskā saimniecība "Priežukalns" Madonas novada Mētrienas pagastā, šķiet, atrodas zaļai saimniekošanai ideāli piemērotā vietā – līdzās Teiču dabas rezervātam.

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"Viss notiek, bet ne tā, kā pirms kādiem desmit gadiem – mērogs ir mazinājies," pašreizējo situāciju raksturo "Priežukalna" saimnieks, bioloģiskais biškopis Andrejs Briedis. Ziedu laikos viņam bija pat vairāk nekā simts bišu saimju, bet tagad to ir vien virs 30. "Mans mērķis ir šogad apmēram 40 bišu saimes. Uz lielāku skaitu vairs netiecos, jo pirmkārt, tas ir jautājums par ganību vietām. Tās, kas atrodas tiešā tuvumā, ir apzinātas. Ja gribētu vairāk bišu saimju, būtu jārēķinās ar lielākiem attālumiem. Pie šā brīža augstajām degvielas un neadekvāti zemajām medus cenām diez vai ir vērts tajā ieguldīt."

"Atliek tikai mukt"

Veidojot saimniecību līdzās dabas rezervātam, Andrejs paļāvās uz likumu, kas šeit liedz toksisku vielu izmantošanu: "Tomēr, kad sapratu, ka pesticīdi rezervāta pierobežā tiek lietoti tāpat kā visur citur, nācās pārvietot dravas. Tagad esam samukuši mežos – prom no aramzemēm. No lāča biškopis vēl var mēģināt aizsargāties, bet no pesticīdiem atliek tikai mukt." Biškopis uzskata, ka bioloģiskās dravas Latvijā sarūk galvenokārt intensīvās lauksaimniecības izplešanās dēļ. "Diemžēl šobrīd pesticīdu klātbūtni atrod gan konvencionālajā, gan nereti arī bioloģiskajā medū, lai gan pirms desmit gadiem mēs klientiem tirdziņos vēl varējām godīgi teikt, ka Latvijas medus ir tīrs. Arī statistika par pesticīdu lietošanas un tirgošanas apjomiem neuzrāda nekādas pozitīvas tendences attiecībā uz izmantošanas samazinājumu."

A. Briedis: "Latvijā bišu saimju ligzdās pesticīdu kokteiļu un produktu skaits ir fiksēts lielāks nekā valstīs, kur šķiet, ka to lietošana ir intensīvāka, piemēram, Dānijā vai Zviedrijā. Un tiklīdz produkcijā parādās kāds piesārņojums, faktiski ir jāpārtrauc nodarboties ar bioloģisko biškopību, jo uzreiz nonāc riska grupā."

Arī Augšdaugavas novada Višķu pagasta "Līdumos" ir bioloģiski sertificēta bišu drava. Arī tās saimniece Gunta Some atzīst, ka Latvijā kļūst aizvien grūtāk nodrošināt visas bioloģiskajai saimniekošanai noteiktās prasības: "Lielākais izaicinājums, ko mēs – paši bitenieki – nevaram ietekmēt, ir trīs kilometru zaļais rādiuss ap dravu. Ja kaimiņš laukos izdomā sēt kultūras, kas jāmiglo, tas uzreiz rada riskus. Kamēr intensīvā lauksaimniecība no manis ir pa gabalu, jūtos daudzmaz droši, taču arī apzinos, ka reiz tā var pietuvoties."

Biti jau nepiesiesi

Rūgta pieredze ir Ogres novada Lēdmanes pagasta "Cēlāju" saimniecei Vairai Podskočijai. Arī viņa sākotnēji plānoja pievērsties bioloģiskajai biškopībai un jau apmeklēja kursus. "Taču, kad kaimiņi iztirgoja zemes, nepilna kilometra attālumā parādījās lieli rapšu lauki, līdz ar to mana iecere sabruka kā kāršu namiņš," teic Vaira.

Miglojamu lauku tuvums bioloģisku saimniekošanu liedzis biškopei Dzintrai Boktai Ogresgala pagasta "Rožābelēs". Vienlaikus saimniece norāda, ka augu aizsardzības līdzekļi jebkurā gadījumā apdraud medusbites: 

"Mēs nevaram ietekmēt to, ko kaimiņu zemnieki kurā brīdī savos laukos iesēs vai nomiglos. Pat ja ir sadarbība un biškopjiem tiek sūtītas īsziņas par lauku apstrādi, bites tas nepasargā, jo tās jau nevar piesiet vai iespundēt. 

Šāda informācija vienīgi ļauj spriest par cēloņiem, ja pēkšņi novērojama bišu masveida krišana. Par laimi, manā dravā slikti gadījumi pēdējā laikā nav konstatēti." Arī V. Podskočija dalās pieredzē: "Lai gan ar dažiem zemniekiem izdodas sarunāt un viņus brīdina par miglošanu, ar citiem, kur lauki pieder bankām vai ārzemniekiem, dialogu veidot nav tik vienkārši." "Ja zemnieki ievērotu pareizas devas un miglošanas laiku, kā arī nebrauktu ārpus saviem laukiem, mēs visi varētu mierīgi sadzīvot," piebilst bioloģiskā biškope G. Some.

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"Rožābeļu" biškope Dzintra atdzīst, ka valstiskā līmenī nejūt interesi par biškopju aizsardzību no ķīmiskā piesārņojuma: "Būtu nepieciešams skaidrāks regulējums un rīcības plāns – kam ziņot un kā panākt, lai atbildīgie dienesti reaģētu pietiekami ātri. Esmu dzirdējusi no kolēģiem bēdīgu pieredzi, ka dienesti ierodas pārāk vēlu, kad saindēšanās faktu vairs nav iespējams konstatēt."

Sargā pesticīdu lietotāju?

"Mans iespaids pa šiem gadiem ir tāds, ka Augu aizsardzības dienests būtu saucams par "pesticīdu aizsardzības dienestu". Viņi dara visu, lai nepieķertu pārkāpējus," vērtējumā skarbs ir "Priežukalna" saimnieks Andrejs. "Ir bijuši gadījumi, kad ziņoju par nosmidzinātiem laukiem, piemēram, līdz pat upītes krastam vai grāvim, kas ir aizliegts. Bet atbilde ir, ka šis grāvis īsti neskaitās grāvis. Ir iespaids, ka dienests, cik vien iespējams, cenšas pasargāt pesticīdu lietotāju, nevis tos, kuri no tiem varētu ciest."

"Ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad konstatēti ļoti rupji pārkāpumi augu aizsardzības līdzekļu lietošanā. Domāju, tā ir pirmā lieta, kas būtu jāizskauž," uzsver Latvijas Biškopības biedrības (LBB) valdes priekšsēdētājs Valters Brusbārdis. "Jebkuram cilvēkam valstī ir iespējams saņemt augu aizsardzības līdzekļu lietošanas sertifikātu. Un pašreizējā situācija rāda, ka cilvēki kaut kādā mērā jūtas droši nekorektā augu aizsardzības līdzekļu lietošanā." Viņaprāt, jāatjauno Valsts augu aizsardzības dienesta autoritāte attiecībā pret tiem, kas lieto šos līdzekļus, lai cilvēki apzinātos, ka par nepareizu līdzekļu izmantošanu būs sekas.

V. Brusbārdis: "Aicinām lauksaimniekus nesmidzināt ziedošās kultūrās dienas laikā. Nav svarīgi, vai tas ir insekticīds, fungicīds vai herbicīds. Esam lūguši to nedarīt aktīvajā periodā, kad izlido bites. Ja smidzināšanu veic vakarā pēc pulksten astoņiem, tas jau ir saudzīgāk pret bitēm. Vismaz, lai nav tā, ka bites saņem pesticīdu tieši, kad tās darbojas laukā. Un no tā var izvairīties." Biškopju biedrība par šo jautājumu cenšoties uzrunāt arī agronomus, lai biškopju un zemkopju starpā veicinātu dialogu, nevis pretstāvi.

Labumu izskalo lietus

Pagājušā sezona Latvijas biteniekiem nebija ražīga – kopumā valstī saražots par trešdaļu mazāk medus nekā ierasti pēdējos gados. Medus vākšanai nelabvēlīgie laikapstākļi ir viens no galvenajiem iemesliem. "Pērnā vasara bija ļoti lietaina, un to nektāru, ko bites labā laikā ienesa, sliktā laikā pašas arī apēda, lai sevi uzturētu un izaudzētu jauno paaudzi," teic "Līdumu" dravas saimniece Gunta. Arī citi biškopji atzīst, ka 2025. gads nesa zaudējumus. 

Briedis vērtē, ka pērn bijis vissliktākais ienesums saimniecības vēsturē. "Slapjums ir galvenais faktors, kas izskalo nektāru un neļauj bitēm lidot," 

skaidro biškopis. "Provizoriski rēķinot, medus raža uz vienu saimi bija par aptuveni trešdaļu mazāka nekā vidēji gadā. Savukārt ziedputekšņu raža bija tikai puse no vidējā apjoma, jo jūnija lietus dēļ putekšņu ķērājus uzlikām tikai pašās mēneša beigās."

"Mums, protams, lietu arī vajag, lai augi saņem mitrumu un caur šo mitrumu izdala nektāru," piebilst biedrības vadītājs V. Brusbārdis: "Ja ilgstoši bijis liels sausums, tas arī biškopjiem ir slikti. Bet, ja pārāk intensīvi līst un ir pārāk mitrs, kā tas pagājušajā sezonā bija Austrumlatvijā, tad tas nektārs viss tiek izskalots." Jāpiebilst, ka šis pavasaris biškopjiem nesis pozitīvākas gaidas, jo nebija liela sala un augļkoku ziedēšanas laikā bites varēja aktīvi strādāt.

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Nektārs var zaudēt cukuru

"Vērojot stropu, varu prognozēt laikapstākļus tuvākajai stundai. Piemēram, ja nāk negaiss, bites pilnīgi klupdamas skrien iekšā stropā, pat ja padebeši vēl nav manāmi," novērojumos dalās Cēsu novada Nītaures "Lejas Tēviņēnu" dravas saimniece Madara Zustere. Bites ne tikai prognozē, bet arī pielāgojas izmaiņām, ko nes klimata pārmaiņas.

"Klimats mainās, un mēs to izjūtam tieši," uzsver V. Brusbārdis: "Piemēram, agrāk grāmatās bija rakstīts, ka bites aplidojas marta beigu un vidus posmā. Bet nu ir tā, ka bites aplidojas jau februārī. Agrāk bites sāka ziemot jau oktobrī un gandrīz pusgadu atradās stropā. Šobrīd vairs tik gari posmi nav, jo rudeņi kļuvuši siltāki un garāki. Līdz ar to tagad bites ligzdā uzturas faktiski četrus mēnešus – no novembra līdz februārim. Vēsturiski maijs bišu dravās bijis izteikti ražīgs un produktīvs mēnesis, bet pēdējos gados tā vairs nav. Redzam, ka pavasari kļūst aukstāki, ar vēsākiem periodiem, reizēm arī lietaini, kad bitēm ir sarežģītāk strādāt, lai arī dabā viss intensīvi zied."

Runājot par klimata pāmaiņām, "Priežukalna" biškopis Andrejs, atsaucoties uz zinātnisko literatūru, min kādu satraucošu teoriju: "Pieaugot ogļskābās gāzes koncentrācijai atmosfērā, varētu samazināties cukura koncentrācija nektārā. Praktiski tas nozīmētu, ka bitēm būtu jālido daudz vairāk un biežāk, lai savāktu to pašu medus daudzumu. Domājot par nākotni, tas biškopjiem tiešā veidā sitīs pa maciņu."

Biškopības perspektīvas

Latvijas biškopjiem izaicinājumu netrūks, bet vissarežģītāk ir noturēties bioloģiskā medus ražošanas sektorā. "Savā saimniecībā bioloģiski darbosimies tik ilgi, kamēr nebūs nekādu starpgadījumu ar piesārņojumu, jo darām to savas pārliecības dēļ. Brīdī, kad parādīsies piesārņojums, ir skaidrs, ka tas ir jābeidz – nav variantu. Bet arī, ja pazaudēsim bioloģisko sertifikātu, savā ikdienas saimniekošanā jau neko krasi nemainīsim," par nākotni spriež Briedis.

Bioloģiskā biškope Some, kura ar bitēm nodarbojas jau vairāk nekā 30 gadus, joprojām to sauc par vaļasprieku, bet vienlaikus saimniece domā par attīstību. "Līdumu" dravā ir līdz 30 saimēm. "Piedāvāju ne tikai medu, bet arī citus produktus un aktivitātes, piemēram, medu ar dažādu ārstniecības augu ekstraktiem un vaska sveces. Pie manis brauc skolēnu grupas ekskursijās, lai degustētu medu un iepazītu bišu dzīvi. Interesants jaunums ir arī bišu gultas cilvēkiem dažādu neiroloģisku problēmu mazināšanai," viņa stāsta.

Kā prognozē LBB vadītājs V. Brusbārdis, kopumā bioloģisko biškopju skaits Latvijā turpinās mazināties: 

"Tas ir liels zaudējums no biškopības viedokļa, jo bioloģiskais sektors ir ļoti saistošs arī attiecībā uz produkcijas eksporta iespējām. 

Ir mums biškopības uzņēmumi, kas bioloģisko produkciju tirgo, piemēram, uz Japānu. Tas ir ļoti kvalitatīvs, dārgs augstas klases produkts, ļoti tīrs produkts, ko varam saražot." Biedrības vadītājs arī uzskata, ka nākotnē, vairojoties labklājībai, arī Latvijā biškopība kopumā attīstīsies vairāk kā vaļasprieks, nevis bizness, jo tāds process vērojams citās labklājības zemēs. Turklāt jau vairākus gadus biškopjus vārdzina Eiropas medus krīze, kad vērtīgajam produktam ir neadekvāti zema cena.

Lēdmanes "Cēlājos" pašlaik ir 80 bišu saimes un biškope Vaira atzīst, ka nākotnē drīzāk domā to skaitu samazināt. "Mans pamatdarbs ir skolā – esmu vēstures un ģeogrāfijas skolotāja, bet biškopība man ir vaļasprieks un dzīvesveids, kas palīdz saglabāt mieru. Bizness tas varbūt ir tiem, kam ir simt vai divsimt saimes un kuri no rīta līdz vakaram tikai to vien dara. Man ir svarīgi šo amatu iemācīt saviem dēliem."

Turpretī Nītaures "Lejas Tēviņēnu" dravas saimniece Madara, kas kopā ar vīru biškopības vaļaspriekam pievērsās 2019. gadā, paplašinājusi bišu saimju skaitu līdz simtam. "Mēs neesam tie biškopji, kas tikai sēž un gaida medu. Mums ir vairāki novirzieni: audzējam bišu mātes citiem biškopjiem un ražojam vaska plāksnītes no pašu biškopju atvestā vaska. Tomēr pat ar ienākumiem no simts bišu saimēm un blakusproduktiem vēl joprojām nevaram pilnībā uzturēt ģimeni. Skaidrs, ka ar medu vien to godību nevar uzcelt, tāpēc mēs nepārtraukti attīstāmies, rakstot projektus un izmantojot atbalsta instrumentus," uzsver Madara.

Arī Ogresgala "Rožābeļu" saimniece Dzintra uz nelielo bišu dravu raugās no attīstības skatpunkta: "Apzinos, ka pārejai uz nopietnu biznesu būtu nepieciešamas vismaz simt un vairāk bišu saimju, kam jāvelta pilns darba laiks. Un tikai ar medu vien biškopis nevar nopelnīt, tāpēc skatos kompleksi, piemēram, plānojot arī ekskursijas un meistarklases. Lai gan esmu tikai iesācēja un papildus vēl nereklamējos, cilvēki mani atrod internetā un interesējas gan par medu, gan citiem produktiem – ziedputekšņiem, bišu maizi un svecēm."

Eksperta komentārs

Pēc 80 gadiem – bez kamenēm?

Jānis Gailis, lauksaimniecības doktors, LBTU Augsnes un augu zinātņu institūta asociētais profesors.
Jānis Gailis, lauksaimniecības doktors, LBTU Augsnes un augu zinātņu institūta asociētais profesors.
Foto: Publicitātes

Jānis Gailis, lauksaimniecības doktors, LBTU Augsnes un augu zinātņu institūta asociētais profesors: "Tas, ka augu aizsardzības līdzekļu lietošana atstāj negatīvu efektu, protams, nav diskutējams – insekticīdi vai nu tieši nogalina apputeksnētājus, vai arī subletālās devās atstāj graujošu ietekmi uz to nervu sistēmu, ierobežojot vairošanos. Tomēr pagaidām mēs apputeksnētājus skaitām diezgan neilgu laiku – piecus sešus gadus, kas nav pietiekami, lai nonāktu pie galīgiem secinājumiem par konkrētu prakšu ietekmi. Bet mans viedoklis ir, ka Latvijā apputeksnētāju krīzes nav, un mums nav jāuztraucas, ka rīt nebūs, kas apputeksnē kultivētos augus.

Pētījumos laukkopības platībās novērojam no trešdaļas līdz pat pusei no visām Latvijā sastopamajām savvaļas bišu sugām. Atsevišķām sugām populācijas ir pat pārsteidzoši blīvas. Protams, bioloģiski vērtīgos zālājos, kur ir plaša augu sugu sabiedrība un tiek veikta ekstensīva noganīšana vai vēla pļaušana, bišu un citu bezmugurkaulnieku daudzveidība būs krietni lielāka nekā aramzemju biotopos, kur dominē viena augu suga.

Runājot par klimata pārmaiņu ilgtermiņa ietekmi uz apputeksnētājiem, novērojam, ka, gaisam kļūstot siltākam, Latvijā ienāk un nostabilizējas bišu sugas, kuru pamatareāls ir Eiropas vidiene vai dienvidi. Tajā pašā laikā būs sugas, kurām sasilšana nepatīk, piemēram, kamenes, ko mēdz dēvēt par bišu pasaules polārlācīšiem. Kamenēm patīk vēsāks klimats, pastāv ekoloģiskie modeļi, kas paredz, ka pēc 80 gadiem sasilšanas dēļ kamenes Eiropā varētu saglabāties tikai Alpu un Skandināvijas kalnu reģionos. Bet, vērtējot īstermiņa ietekmi, redzam, ka šogad, piemēram, savvaļas bišu populācijas ir krietni mazākas. Tas, visticamāk, skaidrojams ar pagājušā gada vēso un lietaino vasaru, kas apgrūtināja putekšņu vākšanu. Īpaši tas skāra vientuļās bites, kur viena pati mātīte rūpējās par pēcnācējiem. Tomēr par tādām īstermiņa svārstībām nebūtu jāceļ trauksme, jo kukaiņu populācijas parasti svārstās – pieaugumi mijas ar kritumiem."

Foto: Latvijas Avīze / Latvijas Mediji
Foto: Latvijas Avīze / Latvijas Mediji

Publikācija sagatavota ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu atbild AS "Latvijas Mediji".

Latvijas Vides aizsardzības fonds.
 Latvijas Vides aizsardzības fonds.
Foto: Publicitātes
"Zaļā Latvija".
"Zaļā Latvija".
Foto: Publicitātes
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