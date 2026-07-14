Ieguldot 20 miljonus eiro, SIA "Krauss" uzstādījis iekārtas, kas trīskāršojušas koksnes pārstrādes jaudas.
Uzņēmums ir vienīgais savā nozarē, kurš uzdrošinājies bērzu zāģēt tāpat kā priedi, demonstrējot spēju neklausīt koksnes pārstrādes tradīcijām un meklējot jaunus ceļus. Tagad SIA "Krauss" ir lielākais bērza masīvkoka pārstrādātājs Eiropā. "Attīsties vai mirsti," tā situāciju kokrūpniecībā raksturo uzņēmuma vadītājs Aldis Sarkanis.
A. Sarkanis: "Iepriekšējie uzņēmuma īpašnieki, nostrādājuši savu laiku, nolēma paiet malā. Mēs startējām viņu vietā. Viņi sacīja – laiks jaunām domām un idejām! Attīstiet visu, ko iesākām. Tā, apvienojoties trīs uzņēmumiem, tika dibināts SIA "Krauss". Krauss – tas nozīmē savdabību un nepaklausību. Svarīgi arī tas, ka nosaukums labi lokāms visās valodās."
Savukārt atbildīgais par koksnes iepirkšanu un pārdošanu Jānis Osis skaidro, ka uzņēmumam ir divas ražotnes – viena Klintainē, otra Cesvainē – un modernizācijai tikusi izvēlēta zāģētava Cesvainē, jo te pieejami apaļkoki, ir lieli meža resursi un nav tik liela konkurence kā tuvāk Rīgai.
Uzstādītās iekārtas esot unikālas, būvētas tieši šim uzņēmumam. Tās radītas sadarbībā ar zviedru, vācu un lietuviešu mašīnbūvētājiem un kopumā izmaksājušas 20 miljonus eiro. Šīs iekārtas piedāvā tādu zāģēšanas tehnoloģiju, kas esot unikāla – līdz šim šādi zāģēt lapu kokus neviens vēl neesot uzdrošinājies. Taču šobrīd varot droši teikt, ka "Krauss" ir lielākais bērza kā masīvkoka pārstrādātājs Eiropā un lielāki tā pārstrādes apjomi esot raksturīgi tikai finiera rūpnīcām, apgalvo Osis.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
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