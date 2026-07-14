Ķīmijas zinātņu doktors Juris Zoldners Koksnes ķīmijas institūtā strādā jau sešdesmit astoņus gadus un kļuvis par tādu kā institūta simbolu.
Viņš joprojām turpina veikt eksperimentus, pārliecinot ikvienu, ka zinātne ir dzīvesveids, kas piešķir jēgu ikdienai. Zoldners ir pieredzējis, kā mainās pētniecības virzieni un zinātnieku paaudzes. Nupat par mūža ieguldījumu zinātnē viņš saņēmis meža nozares balvu "Zelta čiekurs".
Lielu daļu vasaras zinātnieks pavada savās lauku mājās "Treijas" netālu no Engures. Tieši pie mājas ar auto piebraukt nevar, gabaliņš jāsoļo kājām un viss saimniecībā vajadzīgais jāsanes pašam. Neraugoties uz to, Juris kopj un veido krāšņu dārzu, kurā daudz neparastu puķu, krūmu un koku.
Sevi viņš raksturo kā klasisku vecpuisi. Tas nozīmē, ka iemīlējies ir tikai reizi mūžā – ķīmijā, kam arī palicis uzticīgs.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
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