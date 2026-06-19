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#diaspora #lielbritānija #sif_maf2026 #tiltssavejiem

Tilts savējiem. Latviešu skolas izlaidums Londonas centrā

Ilze Kalve / Latvijas Avīze
2026. gada 19. jūnijs, 00:00
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2026. gada 19. jūnijs, 00:00
Londonas latviešu skolas 2026. gada absolventi 15. jūnijā kopā ar skolotājām.
Londonas latviešu skolas 2026. gada absolventi 15. jūnijā kopā ar skolotājām.
Foto: Ilze Kalve / Latvijas Mediji

1949. gadā dibinātā Londonas latviešu skola ir otra vecākā un otra lielākā šobrīd strādājošā diasporas skola pasaulē. Ilgus gadus tieši šī skola ir bijusi lielākās skolas godā, nodrošinot latviešu bērniem iespēju apgūt dzimto valodu, kultūru un zināšanas par savām saknēm, tā nododot latvietību no paaudzes paaudzē.

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Ne viens vien Apvienotajā Karalistē dzimušais skolas absolvents jau pārcēlies uz dzīvi Latvijā, kopā ar ģimeni veiksmīgi integrējoties latviešu sabiedrībā.

Latviešus atšķir pēc ziediem skolotājām

Ir agra jūnija vidus pēcpusdiena Londonas rietumos. Pie ieejas Ukraiņu namā pulcējas saposušies bērni, vecāki un vecvecāki ar ziediem rokās. Dažiem mugurā latviešu tautastērpi vai svētku tērpi, dažiem – vasarīgi šorti un T krekli. Tomēr nevis tautastērpi, bet krāšņie ziedi ir tas, kas atšķir latviešus no britiem, jo tikai latvieši saka skolotājiem paldies, pasniedzot ziedus.

Londonas latviešu skolas mājvieta ir "Daugavas vanagu" fonda (DVF) Londonas nams, kas atrodas nepilnas pusstundas gājiena attālumā, tomēr 9. klases izlaidumam tur vietas pamaz, tādēļ lielākus svētkus ierasts atzīmēt pie senajiem draugiem ukraiņiem.

Šogad skolu absolvē divas meitenes un četri puiši, kuri nekautrējas atzīt, ka priecājas par skolas beigām un par to, ka vairs nebūs valodas mācībstundu. "Vienmēr tā būs, ka priecāsies – es tā izgulēšos svētdienās, un nebūs visi tie mājasdarbi, kas jāpilda!" novērojusi bijusī direktore un skolotāja Avita O’Donella. "Un pēc tam tu viņus redzi atgriežoties. Viņiem ir bijusi iespēja pagulēt to svētdienas rītu, bet drīz viņiem gribas atkal būt daļai no tā visa. Ja tu esi bijis Londonas latviešu skolā, tad tu vienmēr paliec savējais."

Uz izlaidumu ir pulcējusies visa latviešu skola. Paši mazākie skraida zāles aizmugurē, zālē daudzas krēslu rindas viesiem, bet skolas absolventi, kā jau ierasts latviešu izlaidumos, nosēdināti vienā skatuves pusē. Vecākiem un skolotājiem ik pa brīdim acīs asaras. Gan brīdī, kad zālē tiek ienests Latvijas karogs, gan dziedot Latvijas un skolas himnas, gan vērojot sagatavotos priekšnesumus un klausoties pateicības runas. Skolotāji ir pacentušies radīt svētkus, īsti latviskā garā izdekorējot zāli ar britiem neraksturīgajām meijām, un, tā kā šogad izlaiduma tēma ir daba un mežs, tad uz skatuves greznojas papardes un visīstākās sēnes. Uz galda diplomi, pateicības raksti un dāvanas, katram absolventam sagādāts speciāli Latvijā darināts Nameja gredzens.

"Es pat vēl nebiju dzimusi, kad šis viss sākās," atmiņās gremdējas Lolita Bokaldere, kurai šis ir pirmais mācību gads skolas vadītājas amatā. "Esmu lepna, ka mēs turpinām to, kas sākās pirms 77 gadiem. Tagad ir klases, kas runā daudz latviski un ļoti labi runā latviski, bet ir klases, kur varbūt mazāk. Mums Londonas latviešu skolā, protams, ir noteikts, ka mēs runājam latviski. Ja mēs, pieaugušie, neesam klāt, bērni cenšas pāriet uz angļu valodu, bet, ja mēs dzirdam, protams, atgādinām, ka jārunā latviski. Tas tāds nerakstīts likums. Kad skolā sāk iet pavisam mazie bērni, ja viņi nāk no angļu bērnudārza, tad viņiem parādās lielāka interese par valodu, nekā ja viņus nevestu uz skolu. Es uzskatu, ka skola ir ļoti svarīga."

Programmas "Balt Cygnet" (Baltijas gulbīši) dalībnieki, kuriem ļāva strādāt zemu atalgotos darbos Anglijas slimnīcās 1946. gadā.
Programmas "Balt Cygnet" (Baltijas gulbīši) dalībnieki, kuriem ļāva strādāt zemu atalgotos darbos Anglijas slimnīcās 1946. gadā.
Foto: No Latviešu Dokumentācijas centra un archīva

Latviska vide – iespēja satikt sev līdzīgos

Latviska vide ir svarīga arī tādēļ, lai bērni varētu satikt sev līdzīgos, tādus pašus ārzemēs dzīvojošos latviešus, ne tikai savu mammu vai tēti. Skolas vadītājas pieredzē bijuši gadījumi, kad uz skolu atnāk pat cittautieši. "Šogad mums atnāca jauni bērniņi, tur mammai pašai ir saknes, saistītas ar Latviju, un Londonas latviešu skola ir vienīgais veids, kā viņa var izprast tās savas saknes. Ne viņas bērns, bet viņa pati. Un tad nodot tālāk bērnam, jo viņa nav uzaugusi Latvijā, viņai vairs neviena nav. Atnākot uz latviešu skolu, viņa uzzina, no kurienes pati nāk. Viņa arī patstāvīgi mācās latviešu valodu."

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Šis mācību gads latviešu skolā ir noslēdzies ar 89 bērniem, kuri mācās 11 klasēs 16 skolotāju uzraudzībā. Paši mazākie ir bērnudārza grupiņā, tad seko sagatavošana un 1. līdz 9. klase. Katru otro svētdienu pirmā mācību stunda plkst. 10 ir latviešu valoda, tā ir visiem kopā. Pēc tam katra klase dodas uz savām stundām – ģeogrāfiju, vēsturi, mākslu, mūziku, rokdarbiem, folkloru, rotaļām u. c. Visvairāk bērnu ir tieši jaunākajās grupās, parasti virs 10.

Tā kā Londona ir liela, tad daudziem nākas celties pat plkst. 7 no rīta, lai nokļūtu DVF namā – 72 Queensborough Terrace. Mazajiem bērniem skola beidzas plkst. 13, lielākajiem – stundu vēlāk. Londonas latviešu skolu pabeidz 13, 14 gados, un pašlaik tiek intensīvi domāts par to, kā turpināt iesaistīt jauniešus latviešu sabiedrības dzīvē.

"Ļoti daudzi dejo kopās "Londona dejo" un arī "Jautrajā pārī", tā ka latvietības saikne nāk arī no Londonas latviešu skolas. Daudzi nāk un palīdz latviešu skolā," priecājas skolotāja un bijusī skolas direktore Dace Ali, kuras meita nesen absolvējusi Londonas latviešu skolu. "Citreiz vajag palīgus administratīvajos darbos, citreiz vajag palīgus kaut miskastes iznest. Kurš drosmīgāks, kurš ne, bet nāk atpakaļ, velk tā latviešu sabiedrība!"

Īpaši būtiska loma ir bērnu vecākiem. "Ja mēs radām vidi vecākiem nākt uz skoliņu un satikt citus vecākus, citas mammas, tētus, vecmāmiņas vai kurš nu tas pieaugušais atved bērnu, tad arī bērni būs, viņi nāks un viņiem gribēsies. Tā ir tāda maza sabiedrība, kur visi ir kopā viena liela ģimene. Vecāki priecīgi, ka tikmēr, kamēr bērni skolā, var pāriet pāri ielai uz muzeju un nākt atpakaļ ar kafijas krūzēm rokās. Ir vecāku čupiņa, kas vienmēr iet tēju dzert turpat uz citu viesnīcu. Tad bērni arī draudzējas, tu nevari līdz trim četriem pēcpusdienā dabūt viņus mājās."

Protams, ne visi skolu beidz. "Kas ir tie izturīgākie, to varēja redzēt šodien. No triju gadu vecuma. Izturējuši gan bērni, gan viņu vecāki," smej bijusī direktore.

"Daugavas vanagu" fonda Londonas nams 1993. gadā, kurš ir mājvieta Londonas latviešu skolai.
"Daugavas vanagu" fonda Londonas nams 1993. gadā, kurš ir mājvieta Londonas latviešu skolai.
Foto: No Latviešu Dokumentācijas centra un archīva

Pirmssākumos – kristīgā svētdienas skola

Pēc Otrā pasaules kara beigām 1945. gadā uz Angliju tika atļauts pārcelties tūkstoš sievietēm "Balt Cygnet" – "Baltijas gulbīšu" programmā, kas ļāva strādāt zemu atalgotos darbos slimnīcās, liekot mazgāt grīdas pat pianistēm un operdziedātājām. Pēc diviem gadiem jaunas britu valdības programmas ietvaros "Wetward Ho!" – "Uz Rietumiem!" ieradās arī vīrieši, kara bēgļi un bijušie gūstekņi no Vācijas nometnēm, lai strādātu smagus, mazkvalificētus darbus. Joprojām bija cerība, ka dzīve Anglijā ir tikai uz laiku, tomēr sākās aktīva rosība latviešu sabiedrībā, dibinot DVF un reģionālās nodaļas. Tika dibinātas arī citas nozīmīgas latviešu organizācijas un reliģiskās draudzes, sākas sabiedriskā dzīve ar koncertiem un teātriem.

Precīzu vēstures liecību par Londonas latviešu skolas dibināšanu trūkst, tomēr Emīls Sinka, vēlākais Londonas latviešu skolas pārzinis, savās atmiņās rakstīja, ka viss sācies ar latviešu svētdienas skolu vācu ev. lut. Kristus baznīcas zālē, ko bijis atļauts lietot tikai tad, kad tā nebija aizņemta. Reliģiskā audzināšana, izmantojot mācītāja L. Taivāna sarakstīto ticības mācību, bija paredzēta laikā no plkst. 11.00 līdz 15.00, tomēr nekad nebija zināms, vai stundas varēs notikt vai ne. Tā kā mācības bija latviešu valodā, tad drīz latviešu valoda kļuva par atsevišķu priekšmetu.

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Ieteiktie raksti

Latviešu ģimenes tika aicinātas apmeklēt svētdienas skolu, kas gan nebija viegls uzdevums, jo pa visu Londonu izkaisītajām ģimenēm no mazajām algām atlicināt ceļa izdevumus bija teju neiespējami. Tā nu mācītāja Blūmenfelde-Siliņa, kura bija aktīva svētdienas skolas popularizētāja, lūdza palīdzību DVF.

Tā 1949. gada 17. oktobrī DVF Londonas nodaļa nolēma atvērt latviešu skolu, ko nosauca par DVF Londonas nodaļas svētdienas skolu. Pirmos divus gadus Londonas latviešu skolu pilnībā uzturēja DVF Londonas nodaļa, dodot gadā 60 mārciņas, kas tolaik bija liela summa. Salīdzinājumam – parasta fabrikas strādnieka alga bija ap sešām mārciņām nedēļā, pārtika vienai personai nedēļā izmaksāja ap deviņiem šiliņiem, tātad 60 mārciņas pietiktu divarpus gadiem. Vēl par 60 mārciņām Anglijā varēja nopirkt tādu luksusa preci kā labu ledusskapi vai sešus labas kvalitātes vilnas vīriešu uzvalkus. Vai 120 kino biļetes.

1950. gadā DVF iegādājās namu Londonā, kas latviešu skolai, ko pārdēvēja par "Londonas latviešu skolu", no 1952. gada kļuva par pastāvīgo mājvietu. Piektajā pastāvēšanas gadā skolu beidza pirmie četri absolventi.

1950. gadā tika publicēts "brīvlaišanas akts" – Apvienotās Karalistes Darba ministrijas rīkojums, ar kuru strādnieki, kas ieradās akciju "Westward HO" un "Balt Sygnet" ietvaros, no 1951. gada ieguva tiesības lūgt atbrīvot no darba izvēles ierobežojumiem, ja valstī nodzīvoti trīs gadi, kas nozīmēja gan labākas iespējas ar darbavietas izvēli, gan labākas algas.

Lai nodrošinātu skolas finansējumu, tika nolemts, ka visas valstī esošās latviešu organizācijas maksās skolai 10 mārciņas gadā, pretī saņemot tiesības piedalīties skolas lietu lemšanā.

Sākotnēji skolas mācību programma lielākoties sastāvēja no ticības mācības.

 Kopš skolas sākumiem tika mācīta arī latviešu valoda, kam vēlāk pievienojās Latvijas vēsture un ģeogrāfija, apkārtnes mācība, latvju raksti – rokdarbi, dziedāšana un koklēšana. 

60. gados sākās rotaļas un tautasdejas, tika mācīta arī glītrakstīšana, taču 70. gados to beidza, jo glītrakstīšanai paredzētās burtnīcas bija grūti pieejamas.

Skolas uzplaukuma gadi

Bijusī DVF nama bibliotekāre Marita Grunts Londonas latviešu skolas vēstures apkopojumā 1999. gadā raksta: "Pirmajā skolotāju konferencē 1951. gadā par Londonas latviešu skolu ziņo, ka "mācības notiek sestdienu pievakarēs un skolā strādā seši skolotāji. Divas mazākās grupas mācās vienā telpā, vecākās grupas atsevišķi. DVF Londonas nodaļa maksā ceļa naudas skolniekiem un skolotājiem, sagādā grāmatas. Pēc stundām skolnieki saņem pienu."

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Paralēli mācībām tika uzsāktas literatūras un mūzikas pusstundas, lekcijas un semināri, lai papildinātu zināšanas latviešu literatūrā, vēsturē, mūzikā un mākslā. Tika rīkoti atklātie sarīkojumi, kuru mērķis bija vākt līdzekļus skolas vajadzībām, piemēram, Ziemassvētku eglītes sarīkojumi, aicinot ne tikai skolas bērnus, bet arī Londonas un apkārtnes bērnus. 1970. gadā vecāki noorganizēja pirmo loteriju, un, par spīti skolas padomes dažu atbalstošo organizāciju sašutumam, loterijas kopš tā laika turpinājās. Tāpat notika daudz un dažādi citi pasākumi – bērnu pēcpusdienas, ģimeņu dienas, vasaras nometnes, dēvētas par kolonijām. "Londonas latviešu skolas instrumentālais ansamblis Lilijas Zobenas vadībā jau tuvojas orķestra apmēriem, un ar īstu muzicēšanas prieku tas atskaņoja četras tautas melodijas un divus laikmetīgus mūzikas gabalus," raksta "Londonas avīze 1976. gadā.

Pirmais mēģinājums uzsākt skolas žurnālu bija 1984. gadā, 7. klases audzēkņiem apkārtnes mācības ietvaros sagatavojot skolas avīzi "Skolas Zīlīte". 1987. gadā tiek izdots pirmais ikgadējais Londonas latviešu skolas izdevums "Īsā Pupa", ko turpina izdot katru gadu arī mūsdienās, aprakstot mācību gadā paveikto. Nupat kā ir iznācis jau 36. numurs.

Skolas beigšanas apliecība 1981. gadā.
Skolas beigšanas apliecība 1981. gadā.
Foto: No M. Grunts grāmatas par skolas vēsturi

Audzēkņu darbi un nedarbi

Viens no Londonas latviešu skolas audzēkņiem, 1973./74. mācību gada absolvents, ir pašreizējais "Daugavas vanagu" priekšsēdis Aivars Sinka, kurš nu pārcēlies uz Latviju. Viņš savās atmiņās Londonas latviešu skolas vēstures izdevumā par mācību gaitām raksta: "Skolu iesāku ar četriem gadiem (toreiz nebija bērnudārzs) 1964. gadā. Starp visagrākām atmiņām ir braukšana uz skolu ar vilcienu no Redingas kopā ar manu tanti Tamāru. Mana tante bija skolas pārzine. Londona man izlikās pavisam citāda nekā tur, kur es uzaugu: bija jābrauc no stacijas ar metro vai, īpašos gadījumos, ar melno Londonas taksīti. Ierodoties "Vanagos", bija jāpalīdz tantei uznest tāfeles un krītu augšā uz lielo zāli, tāpat kā tagad manas meitas palīdz man uznest mantas no skolas skapja. [..]

Nākot tagad skolā kā vecāks un pārzinis, redzu daudz kopēju ar tām dienām, kad es gāju skolā, bet arī daudz atšķirību. Starp vecākiem un skolotājiem tagad ir mani bijušie skolas biedri, bet varu sastapt arī ģimenes no Latvijas. Angļu iespaids ir stiprāks tagad nekā tad, bet tomēr turamies pie latviešu valodas un mums tagad ir pieejami mācību līdzekļi no Latvijas. Uzskatu Londonas latviešu skolu par tiltu, kas savieno to Latviju, ko mani vecāki un vecvecāki pazina (tās iespaidu stingri vēl izjūtu skolā), un šodienas Latviju. [..]

Daudzi nedarbi man galvā paliek no skolas dienām. Ar kaunu jāatzīst, ka bieži runājām savstarpēji angliski. Pusaudžu gados spēlējām skaļi "Slade" un "David Bowie" mūziku LNPL istabā, stāvot uz galda. Reiz mēs tur mētājāmies ar cukura maisu, kas piederēja Adlers kundzei, un, protams, maiss saplīsa un visa telpa apkaisīta ar cukuru!

Ko skola man deva? Latvisku izglītību, latviešu draugus, ceļu uz latviešu sabiedrību. 

Ko skola man tagad dod? Latvisku vidi un izglītību manām meitām, un, kaut tikai 20 reizes gadā, iespēju dzīvot latvisku dzīvi Anglijā. Lai tā zeļ un plaukst!"

Skola palīdz saglabāt latvietību

Līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu galvenais trimdas latviešu organizāciju mērķis bija sasniegts. Daudzi redzamākie trimdas sabiedrības darbinieki jau bija devušies mūžībā, līdz ar to vājinot savulaik gan garīgi, gan finansiāli stipro trimdas organizāciju pastāvēšanu. Bija, kas pārcēlās uz dzīvi Latvijā. Ko tālāk?

Latvijas uzņemšana Eiropas Savienībā (ES) 2004. gadā latviešu trimdas sabiedrībai deva "otro elpu", tikko iebraukušajiem latviešiem vēloties mācīt saviem bērniem latviešu valodu. Tika dibinātas daudzas latviešu skolas, taču to skaits pēdējā laikā sāk sarukt.

"40% jaunās diasporas cilvēku runā mājās latviski, bet 30% nelieto latviešu valodu vispār. Nu nav vēl tik ilgs laiks pagājis, bet jau tie 30%, kas piedzima Latvijā un izbrauca, nelieto latviešu valodu! Kā mēs varam runāt par viņu bērniem," filmā "Latvieši Apvienotajā Karalistē" ar nožēlu atzīst Olga Cara, UCL asociētā profesore izglītības socioloģijā, kura ir pētījusi gan migrāciju, gan migrantu bērnu sekmes mācībās. Viņa novērojusi, ka daudzi no vecākiem, kuri savā starpā lieto latviešu valodu, ar saviem bērniem mājās runā angliski, kas nozīmē, ka latviešu valodas lietotāju skaits drīzumā vēl vairāk samazināsies.

Ja bērnu dzimtā valoda ir atšķirīga no valsts valodas, tad 13 ES valstīs apmācību apmaksā valsts. Piemēram, Zviedrijā pašvaldībām jāpiedāvā mācības dzimtajā valodā, ja vien iespējams atrast kvalificētu pedagogu un savākt vismaz piecus skolēnus. Ja dzimtā valoda ir kāda no oficiālajām minoritāšu valodām, tad mācības jānodrošina kaut vienam bērnam. Savukārt Austrijā vai Vācijā dzimtā valoda var būt izvēles priekšmets skolā.

AK dzimtās valodas apgūšanu nefinansē, tādēļ Latvijas valsts mērķtiecīgais atbalsts ir izšķirošs faktors valodas dzīvotspējai svešumā. Londonas latviešu skolai, darbojoties DVF nama paspārnē, telpas ir nodrošinātas, bet citām latviešu skolām atbalsts telpu īrei ir ļoti nepieciešams. Tāpat skolotājiem, kuri darbojas brīvprātīgi, tiek palīdzēts ar mūsdienīgiem, profesionāliem mācību līdzekļiem, ļaujot bērniem apgūt valodu kā spēli, nevis apgrūtinājumu.

Pats galvenais – Latvijas līdzfinansējums skolu pasākumiem un nometnēm rada bērnos piederības sajūtu Latvijai un parāda, ka dzimtene viņus neaizmirst. Dominējošajā angļu valodas vidē latviešu valodai ir grūti konkurēt. Latvijas mērķtiecīgais atbalsts dod diasporas bērniem iespēju ne vien mācīties gramatiku, bet ar nometnēm un kopīgiem pasākumiem izveidot emocionālu saikni ar Latviju, saglabājot savu nacionālo identitāti ilgtermiņā.

Tie bērni un jaunieši, kuri saglabās latvietību, nebūs zuduši Latvijai.

Mērķi un rezultāti

Latviešu valodas saglabāšana diasporā

  • Pasākumiem latviešu valodas saglabāšanai diasporā valsts budžetā no 2024. līdz 2026. gadam paredzēts finansējums gandrīz viena miljona eiro apmērā ik gadu.
  • 2022. gadā diasporas skolās mācījās 1894 bērni, 2026. gada mērķis ir 1800.
  • Diasporas skolotāju profesionālajā pilnveidē šogad plānots iesaistīt 250 dalībniekus.
  • 2023. gadā finansējums piešķirts 63 skolām.

Diasporas izglītības programmas efektivitāti valsts mēra nevis pēc rezultāta, t.i., cik bērnu iemācās latviešu valodu, bet pēc procesa – cik bērnu ir sistēmā un cik skolotāju apmeklē kursus.

Miljonam ieguldīto eiro gadā grūti noteikt rezultātu, cik bērni prot latviski vai vismaz cik nokārto valodas pārbaudi.

Skolas gadskārtējie izdevumi "Īsā Pupa".
Skolas gadskārtējie izdevumi "Īsā Pupa".
Foto: Solvita Jaunkampe
MAF 2026
MAF 2026
Foto: #sif_maf2026

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Avīze".

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#diaspora #lielbritānija #sif_maf2026 #tiltssavejiem
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