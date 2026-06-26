Partly cloudy 18.1 °C
P. 26.06
Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#sif_maf2026 #svētki #tiltssavejiem

Tilts savējiem. Jāņus svinēja visā pasaulē

Ieva Brinkmane Briselē / Latvijas Avīze
2026. gada 26. jūnijs, 10:00
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 26. jūnijs, 10:00
Lielākais Jāņu pasākums diasporā notika no 19. līdz 21. jūnijam Straumēnos, "Daugavas vanagu" fonda īpašumā Lielbritānijas vidienē.
Lielākais Jāņu pasākums diasporā notika no 19. līdz 21. jūnijam Straumēnos, "Daugavas vanagu" fonda īpašumā Lielbritānijas vidienē.
Foto: Publicitātes

Kultūra jau kopš seniem laikiem ir tā, kas latviešus tur kopā gan Latvijā, gan tālu no dzimtenes. Un šobrīd, kad ārpus Latvijas dzīvo, mācās un strādā vairāk nekā 420 000 latviešu, šī saikne nav kļuvusi vājāka. Diaspora turpina godināt un kopt latviešu kultūras tradīcijas, rīko svētkus, brauc uz Latviju un arvien biežāk savos pasākumos uzņem viesus no dzimtenes.

Reklāma

Kultūra vieno gan Latvijā, gan diasporā

Kultūra jau izsenis ir vienojusi latviešus svešumā. Jau Zēdelgemas karagūstekņu nometnē Beļģijā bija bagātīga kultūras dzīve: darbojās teātra un varietē trupas, vairāki kori, notika koncerti un pasākumi, tika izdotas avīzes. Karagūstekņi pat uzcēla divus metrus augstu Brīvības pieminekli no nometnē pieejamajiem materiāliem – cementa, kas sajaukts ar utu pulveri un margarīnu. Tur tika dibināta organizācija "Daugavas vanagi", kas vēlāk kļuva par vienu no nozīmīgākajām trimdas latviešu organizācijām un kas palīdz uzturēt latviešu kultūru un sabiedrisko dzīvi ārpus Latvijas vēl šodien. Zēdelgemas nometnē no 1945. gada septembra līdz 1946. gada maijam bija ieslodzīti 11 727 latviešu karavīri. Jādomā, ka tieši kultūra palīdzēja pārdzīvot nometnes grūtos apstākļus un saglabāt cerību kādreiz atgriezties mājās.

Cerība atkal ieraudzīt dzimteni vienoja arī bēgļus, kuri bija nonākuši pārvietoto personu jeb "dipīšu" ("displaced persons") nometnēs Vācijā. Arī tur neiztika bez dziedāšanas, dejošanas, tautastērpu darināšanas un kultūras pasākumiem. Eslingenā pat tika rīkoti Dziesmu svētki, uz kuriem sabrauca bēgļi no citām Vācijas nometnēm.

Vēlāk arī jaunajās mītnes zemēs, Lielbritānijā, ASV, Kanādā un Austrālijā, latvieši turpināja kopt savu kultūru, rīkojot koncertus, teātra izrādes, valsts svētku svinības un Dziesmu svētkus (ASV un Kanādā tie notiek jau kopš 1953. gada). Padomju okupācijas laikā šie svētki palīdzēja uzturēt latviešu kultūru un nodot to nākamajām paaudzēm. Tie bija veids, kā saglabāt saikni ar Latviju. Mūsdienās Dziesmu un deju svētki gan Latvijā, gan ārpus tās joprojām ir viens no spēcīgākajiem tiltiem starp latviešiem pasaulē. 2024. gada Kanādas Dziesmu un deju svētki Toronto pulcēja ap 2000 dalībnieku no Kanādas, ASV, Eiropas, Brazīlijas un Latvijas. Šogad ASV Dziesmu un deju svētki Grandrapidos pulcēs ap 4000 dalībnieku, apliecinot, ka latviešu kultūras tradīcijas ārpus Latvijas joprojām ir dzīvas un spēcīgas.

Jāņi, populārākie svētki diasporā

Jāņi ir vieni no svarīgākajiem svētkiem ikvienam latvietim – gan dzimtenē, gan diasporā. Šie svētki apvieno latviešus visā pasaulē, jo tie ir kaut kas dziļi savējs: ugunskurs, vainagi, pīrāgi, danči un dziesmas līdz rīta gaismai.

Latvieši Jāņus svin visos kontinentos. Austrālijā latvieši ielīgo savā iecienītajā vietā pie ugunskura ar pīrāgiem un Jāņu sieru. Norvēģijā Bergenas latvieši sanāk pie ezera gleznainā dabas stūrī. Korejā, kur dzīvo tikai ap 80 latviešu, arī sanāk kopā saulgriežos. Jāņus svin arī Austrijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Gruzijā, Itālijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Norvēģijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā un citās valstīs, kur ir latvieši. Vietās ar lielākām latviešu kopienām svētkus organizē latviešu biedrības vai vienkārši entuziasti.

Nedaudz par dažiem no šiem pasākumiem. Lielākais Jāņu pasākums diasporā notiek Straumēnos Lielbritānijas vidienē, "Daugavas vanagu" fonda plašajā īpašumā ar pļavām, muižu, dārziem, mežiem un dīķi. Sākotnēji tā bija kā sanākšana draugu lokā, bet gadu gaitā tā izaugusi par vairāku dienu festivālu ar teju 5000 jāņabērniem. To organizē "Bērzes Strazdi" – pieredzējusi organizatoru komanda –, un liela loma ir arī brīvprātīgajiem palīgiem. Šogad festivāls notika no 19. līdz 21. jūnijam un pulcēja līgotājus no visas Apvienotās Karalistes, kā arī no Vācijas, Francijas, Īrijas, Norvēģijas un citām valstīm. Festivāla programma apvieno latviskās tradīcijas un mūsdienu kultūru: tajā ir lielkoncerti ar koru un deju kolektīvu uzstāšanos, kā arī viesmākslinieki no Latvijas. Ir arī īpaša bērnu zona, radošās darbnīcas, amatnieku tirdziņš un vakara ballītes. Šogad pat notika aklie randiņi jeb iespēja atrast savu otro pusīti īpašā iepazīšanās pasākumā.

Jāņos Beļģijā 20. jūnijā uzstājās bērnu deju kolektīvs.
Jāņos Beļģijā 20. jūnijā uzstājās bērnu deju kolektīvs.
Foto: Egita Joela

Beļģijā Jāņu svinēšana attīstījusies pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, kad šurp strādāt sabrauca latvieši. Sākotnēji visi sanāca kopā ļoti latviskajā pļavā, bet tad tur kļuva par šauru un nācās meklēt citu svinību vietu. Kādu brīdi līgošana bija netālu no Briseles, līdz reiz rezervētā vieta pārpratuma dēļ izrādījās apsolīta mūsu kaimiņiem igauņiem. Tā nu jau trešo gadu pēc kārtas latvieši pulcējas netālu no Alstas, kur kādas kafejnīcas plašajā teritorijā šogad sanāca ap 350 līgotāju, arī no Nīderlandes, Francijas un Luksemburgas. Tur ir īsta latviešu saulgriežu sajūta. Pērn Ārlietu ministrijas projektu konkursā šī ielīgošana atbalstīta ar 1100 eiro.

Reklāma
Reklāma

Šogad Latvijas valsts neliels finansējums (330 eiro) Līgo svētku svinēšanai ticis tikai Latviešu valodas un kultūras centram Šveicē un tās pierobežā – tradicionālajām saulgriežu svinībām Ženēvā kopā ar latviešu kultūrmantojuma glabātāju Līgu Reiteri. Par pašu līdzekļiem (37 eiro dalības maksa) Lucernā 20. jūnijā notika latviski saulgrieži kopā folkloras grupu "Brička" – ar vainagu pīšanu, bērnu izklaidēm, TDK "Ramtai" un bērnu deju grupas "Zvaniņš" priekšnesumiem, grupas "Pėrle" un Olgas Rajeckas koncertu, ugunskuru un zaļumballi.

Saulgrieži Lucernā 20. jūnijā notika ar vainagu pīšanu, bērnu izklaidēm, deju priekšnesumiem, koncertu, ugunskuru un zaļumballi. Īpašā viešņa bija Olga Rajecka.
Saulgrieži Lucernā 20. jūnijā notika ar vainagu pīšanu, bērnu izklaidēm, deju priekšnesumiem, koncertu, ugunskuru un zaļumballi. Īpašā viešņa bija Olga Rajecka.
Foto: Edīte Sīmere

Dānijā latvieši Jāņus kopīgi svin jau kopš 90. gadu vidus – vienmēr brīvā dabā, ar ugunskuru, apdziedāšanos un tradicionāliem gardumiem.

ASV Jāņus svin visā valstī. Bostonas Piesaules centrā svētki notiek jau kopš 1954. gada. Minesotā Dievsētā (Ziemeļamerikas dievturu īpašumā), ap 80 svinētāju katru gadu ģērbj tautastērpus, sanāk kopā pie ugunskura, tiek dziedātas Jāņu dziesmas, jaunieši lasa ticējumus un tautas dziesmas, dzied koris, un tautas deju kopa nodejo pāris dejas. Neiztiek arī bez alus, latviskiem gardumiem, dziedāšanas un dejošanas līdz rīta gaismai.

Dziesmu svētki, tilts starp pasaules latviešiem

1947. gada 25. maijā Eslingenā notika pirmie trimdas latviešu Dziesmu svētki – plašākie Vācijas bēgļu nometņu laika svētki. Šī tradīcija devusi pamatu visiem vēlākajiem diasporas Dziesmu svētkiem pasaulē. Eslingenas svētku tradīcija turpinās, un nākamgad notiks vērienīgs 80. gadadienas pasākums.

Pirmie Kanādas Dziesmu svētki notika 1953. gadā ar deviņiem koriem un trim deju kopām. 2024. gada Toronto svētkos jau bija 980 dziedātāji no 41 kora un 847 dejotāji no 42 deju kopām. Svētkos piedalījās dalībnieki no Kanādas, ASV, Austrālijas, Brazīlijas, daudzām Eiropas valstīm un pārsteidzoši daudz kolektīvu no Latvijas.

Līgo svētku svinēšanā Dievsētā (Ziemeļamerikas dievturu īpašumā) Minesotā ASV ap 80 svinētāju katru gadu uzvelk tautastērpus, sanāk kopā pie ugunskura, dzied Jāņu dziesmas. Arī šogad neiztika arī bez alus, latviskiem gardumiem, dziedāšanas un dejošanas.
Līgo svētku svinēšanā Dievsētā (Ziemeļamerikas dievturu īpašumā) Minesotā ASV ap 80 svinētāju katru gadu uzvelk tautastērpus, sanāk kopā pie ugunskura, dzied Jāņu dziesmas. Arī šogad neiztika arī bez alus, latviskiem gardumiem, dziedāšanas un dejošanas.
Foto: Publicitātes

Šogad no 1. līdz 5. jūlijam Grandrapidos Mičiganā notiks XVI ASV Dziesmu un deju svētki. Gaidāmi aptuveni 4000 dalībnieku no visām ASV pavalstīm, Kanādas un Latvijas. Piecu dienu programmā ir svētku gājiens, koru koncerti, deju uzvedumi, garīgās mūzikas koncerts, teātra izrāde, mākslas izstādes un daudz iespēju satikties ar draugiem.

Īpaša diasporas tikšanās un tīklošanās bija iepriekšējos Dziesmu un deju svētkos Latvijā, kur Ķīpsalā ārvalstu latviešu kolektīvu koncertā "Pasaules latviešu saieta nams" beidzot varēja satikt iepriekš tikai tiešsaistē iepazītos domubiedrus. Diasporas radošie ļaudis pat jokoja, ka pēc pandēmijas atklājās: biedriem ir arī kājas un rumpis, jo līdz tam daudzi bija redzēti tikai datoru ekrānos. Ir tik labi satikt savējos Dziesmu un deju svētkos – lai arī kurā kontinentā tas būtu.

Reklāma
Ieteiktie raksti

Aktīva kultūras dzīve ikdienā

Kultūra diasporā nav tikai lielie svētki. Ikdienā latvieši pulcējas deju kopās, koros, teātros, rokdarbu un grāmatu klubos, spēlē novusu, sporto un kopā svin svētkus. Droši var teikt: kur ir kaut daži latvieši, tur veidosies arī kāda kultūras aktivitāte vai latviešu tradīciju kopšana.

Daudzviet Eiropā ik gadu tiek rīkotas latviešu kultūras dienas un festivāli. Pirmie Eiropas Latviešu kultūras svētki (ELKS) notika 2015. gadā Briselē, pēc pieciem gadiem Dublinā un 2025. gadā Bredfordā. Tie pulcē kolektīvus no visas Eiropas un pasaules.

Maijā Lesterā norisinājās jau 10. Kultūras diena Apvienotajā Karalistē ar dejotājiem, koriem, folkloras kopām, teātra grupām un amatniekiem. Dalībnieki gāja gājienā cauri pilsētas centram un uzstājās lielkoncertā. Savus uzvedumus rādīja Birmingemas, Bredfordas un Burtonas teātri.

Dublinā 3. maijā notika jau XVI latviešu kultūras svētki Īrijā ar gājienu, koncertiem, meistarklasēm, tautastērpu izstādi, amatnieku tirdziņu un dejām. Klāt bija teju tūkstotis apmeklētāju.

Jau kopš 2015. gada Spānijā Loreta de Mara pilsētā netālu no Barselonas notiek latviešu kultūras nedēļa, arī šogad tāda būs. Ik gadu tajā piedalās Varis Vētra – attēlā koncerts 2025. gadā.
Jau kopš 2015. gada Spānijā Loreta de Mara pilsētā netālu no Barselonas notiek latviešu kultūras nedēļa, arī šogad tāda būs. Ik gadu tajā piedalās Varis Vētra – attēlā koncerts 2025. gadā.
Foto: Dana Tagale

Jau kopš 2015. gada Dana Tagle organizē latviešu kultūras nedēļu Spānijā Loreta de Mara pilsētā netālu no Barselonas. Gadu gaitā dalībnieku skaits audzis, un šogad festivālā piedalīsies jau 240 cilvēku no Anglijas, Vācijas, Īrijas, Skotijas, Islandes, Dānijas un citām valstīm. Pilsētas laukumos, pie jūras un pie pašvaldības ēkas skanēs latviskas dziesmas un dejas, savukārt San Roma baznīcā notiks vokālās mūzikas koncerts. Neatņemams festivāla dalībnieks ik gadu ir Varis Vētra.

Šogad kultūras nedēļas ietvaros pirmo reizi notiks arī diasporas amatierteātru festivāls "Laipa". Pats festivāls notiek jau 12. gadu pēc kārtas. Laipa ir kā ģimene: teātra mīļi no Eiropas un ASV tiekas reizi gadā, lai parādītu viens otram, ko katrs radījis, un kopīgi augtu meistarklasēs. Festivāls jau bijis Birzgalē, Bredfordā, Bergenā, Briselē, Reikjavīkā, Minsterē, Oslo un Sanfrancisko un tagad dodas uz Spāniju Loretu del Maru. Diasporas amatierteātri regulāri satiekas arī citos teātru festivālos vai piedalās pasākumos Latvijā.

Diasporas dievkalpojumi un kapu svētki

Kādreiz dievkalpojumi un kapu svētki bija nozīmīga trimdas latviešu dzīves sastāvdaļa, bet mūsdienās tie zaudējuši savu kādreizējo nozīmi un kuplo dalībnieku skaitu. No piecdesmito gadu beigām trimdas latviešiem bija tradīcija reizi gadā apmeklēt Lomeles militāro (vācu) kapsētu Beļģijā, kurā apglabāti daudzi latviešu karavīri no Zēdelgemas karagūstekņu nometnes. Tas ir piemiņas brīdis, kurā atcerēties karos kritušos latviešu karavīrus, deportētos un bēgļu gaitās devušos tautiešus. Arī šogad Lomelē 14. jūnijā notika Eiropas kapusvētku svētbrīdis latviešu karavīru un komunistiskā genocīda upuru piemiņai. Kapu svētki un piemiņas brīži notiek arī Brukvudas kapos Apvienotajā Karalistē un Jorkas kapos, Kanādā un citur pasaulē.

Latviešu–dāņu biedrība gatavojas Līgo svētkiem Dānijā 20. jūnijā.
Latviešu–dāņu biedrība gatavojas Līgo svētkiem Dānijā 20. jūnijā.
Foto: Katrina Povidisa-Delefosse

Latvija gaida savējos

Šovasar daudzi diasporas kolektīvi dosies uz Latviju – lai piedalītos lielkoncertā "Manai Dzimtenei", kamēr citi diasporas kori dosies uz Lejasciemu, kur 11. jūlijā notiks Raimondam Paulam veltītie dziedāšanas svētki. Bet 9. jūlijā visi aicināti uz diasporas koru un muzikālo kolektīvu tīklošanās pasākumu, kas notiks Rīgā Latviešu biedrības namā. Tā būs kā neformāla satikšanās platforma diasporas kolektīviem un būs arī dzīvā mūzika (spēlēs Eslingenas orķestris), sadziedāšanās un danči, kā arī tā būs vieta jaunu kontaktu un sadarbību veidošanai.

Lai arī latvieši dzīvo dažādās valstīs un kontinentos – uz brīdi vai noenkurojušies tur uz ilgāku laiku, kultūra joprojām ir tas, kas palīdz satikt savējos, uzturēt saikni ar Latviju un nodot latviskās tradīcijas nākamajām paaudzēm. No Jāņu ugunskuriem un kultūras dienām līdz Dziesmu svētkiem un bērnu nometnēm – latvieši visā pasaulē turpina veidot dzīvu un daudzveidīgu kultūras telpu, kurā satiekas tradīcijas un veidojas draudzības.

Aiz šiem pasākumiem slēpjas arī liels brīvprātīgais darbs. Lielāko daļu diasporas kultūras notikumu organizē entuziasti, kuri savu brīvo laiku velta koru, deju kopu, festivālu un svētku rīkošanai. Lai pasākumi varētu notikt, tiek piesaistīts finansējums no Sabiedrības integrācijas fonda administrētajām diasporas atbalsta programmām, sadarbībā ar Pasaules Brīvo latviešu apvienību, kā arī no Ārlietu ministrijas un Kultūras ministrijas diasporas programmām.

Piemēram, Ārlietu ministrijas projektu programma paredz finansēt līdz simts projektiem gadā par kopsummu 158 000 eiro. Faktiski pērn no iesniegtajiem 115 projektiem par 293 574 eiro atbalstīta puse – 66. Kultūras projekti lielākoties atbalstīti daļēji, un atbalsta summa vidēji bijusi divi tūkstoši eiro pasākumam. Šie līdzekļi palīdz segt telpu un mēģinājumu telpu īri, ceļa izdevumus, mākslinieku honorārus, nometņu organizēšanu un citas izmaksas. Kad biedrību vadītājiem un pasākumu organizatoriem lūdzu vērtējumu šādiem projektiem, visi bija izvairīgi un nevēlējās publiski izteikties... jo atbalstīts tika katrs otrais, un arī tad daļēji.

Vislielāko atbalstu sniedz privāti sponsori, uzņēmēji un ziedotāji gan mītnes zemēs, gan Latvijā. ASV un Kanādā īpaši nozīmīgi ir pašu kopienu un organizatoru ziedojumi, kas jau vairākās paaudzēs palīdz uzturēt aktīvu latviešu kultūras dzīvi. Dziesmā, dejā un ugunskura gaismā viņi apliecina, ka attālumi nav šķērslis piederībai savai tautai.

Mērķi un rezultāti

  • Dziesmu un deju svētkiem, kultūras svētkiem, meistarklasēm un semināriem ik gadu atvēlēti 474 919 eiro, paredzot atbalstīt vismaz vienu lielu un piecus mazākus Dziesmu un deju svētkus, piemēram, Eiropas Latviešu kultūras svētki, Latviešu kultūras svētki Īrijā, ASV Austrumu un Rietumkrasta Dziesmu svētki, Kanādas Latviešu dziesmu svētki, Latviešu kultūras dienas Austrālijā, Latviešu kultūras dienas Lielbritānijā.
  • Ārlietu ministrijas projektu programma paredz finansēt līdz 100 projektiem gadā par 158 000 € gadā, kas iesaistītu vairāk nekā 15 000 dalībnieku gandrīz 30 valstīs.
  • 2025. gadā tika iesniegti 115 projekti par 293 574 eiro, no kuriem atbalstīta puse – 66 projekti, un arī to lielākā daļa atbalstīta daļēji.
  • No tiem kultūras projekti ir 53 par kopsummu 108 950 eiro. Visvairāk – 21 projekts – ir 18. novembra svētkiem (41 800 eiro). 12 projektos līdzfinansētas kultūras dienas, festivāli, koncerti, izstādes, teātri, filmas. Astoņi projekti (16 200 eiro) atvēlēti Latvijas neatkarības atjaunošanas dienas svinībām 4. maijā, trīs projekti (3600 eiro) – Lāčplēša dienai. Pa diviem projektiem ticis Lieldienām un Jāņiem. Ir atbalstīti latviešu–somu ģimeņu biedrības "Laivas" rīkotie latviešu ģimeņu ikgadējie Ražas svētki Helsinkos.
  • 2026. gadā projektu pirmajā kārtā no 51 iesniegtā projekta par 127 688 eiro atbalstīti 29 kultūras projekti par 38 803 eiro. Seši projekti (5900 EUR) jau īstenoti valsts svētkos Norvēģijā, Francijā, Vācijā, Dānijā. Desmit no tiem paredzēti valsts svētku svinēšanai 18. novembrī. Četros projektos paredzēti koncerti, kultūras dienas, izstādes Berlīnē, Lesterā, Toronto, Amerikas Latviešu apvienības Latviešu muzeja ceļojošā izstāde ASV.
  • Šogad vairāk finansēti kopienu pasākumi, skolu jubilejas, konkursi – seši projekti, piemēram, Talantu konkurss latviešiem Īrijā (790 EUR), ko organizē Latviešu kultūras fonds Īrijā (LKFĪ), Latviešu nedēļas nogales skoliņas "Jumītis" organizētā "Latviskā daba" (650 EUR), Birmingemas latviešu kopienas "Sakta" rīkotā Pasaku diena Straumēnos.

Avots: Ārlietu ministrija.

MAF 2026
MAF 2026
Foto: #sif_maf2026

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Avīze".

Reklāma
Reklāma
Tēma
Tilts savējiem
Tēmturi
#sif_maf2026 #svētki #tiltssavejiem
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma