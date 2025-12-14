Svētdien, 14. decembrī, mūzikas namā "Daile" pirmoreiz izskanēs programma "Zelta laikmeta Ziemassvētku klasika un Raimonds Pauls". Solists būs Daumants Kalniņš.

Šo koncertu, kas tūlīt piedzīvos pirmatskaņojumu, dziedātājs Daumants Kalniņš dēvē par viegli retrospektīvu, un, protams, ar Ziemassvētku noskaņu. Izlase veidota no divām skaistām programmām – Frenkam Sinatram veltītās, kas savulaik mūzikas namā "Daile" pieredzēja vairāk kā simts koncertus, un sadarbības ar Maestro Raimondu Paulu. Un, protams, skanēs arī dziesmas, kas iepriekš nav bijušas ne vienā, ne otrā programmā.

Daumant, kādēļ laiku pagājušajā gadsimtā no sešdesmitajiem līdz astoņdesmitajiem gadiem mūzikā sauc par zelta laikmetu?

D. Kalniņš: Laikam tajā laikā ir radītas vērtības, kuras saglabājušās līdz mūsu dienām, tajā skaitā Ziemassvētku dziesmas, kuras vispār ir mūžam zaļas un katru gadu ieskanas no jauna. Sešdesmitie gadi pagājušā gadsimta Amerikā iezīmē lielu mākslinieku vārdus, pat ar viņiem saistītu elku kultūru, un starp viņiem ir arī Frenks Sinatra, ar kura dziedātajām dziesmām man sanācis sadraudzēties pēdējos desmit gadus. Koncerta pirmajā daļā skanēs manis atlasīti Ziemassvētku "evergrīni", arī pašas populārākās Ziemassvētku melodijas. Bet, tā kā stafeti no citiem tā laika lieliskajiem džeza un svinga mūzikas izpildītājiem pārņēma tautā iemīļotais Elviss Preslijs, tad atradu arī vienu šā mūziķa dziedātu Ziemassvētku dziesmu, kuru iekļāvām koncertā tieši ar šādu simbolisku domu – parādīt, kā džeza un svinga ēra pārgāja rokenrola laikmetā. Lai būtu interesantāk, koncertā piedalīsies arī Romāns Vendiņš no Alūksnes, brīnišķīgs mākslinieks, tāds latviešu Elviss pie klavierēm, īstens rokenrola pianists. Tā kā jau vairākus gadus esam muzikāli sadraudzējušies un šad tad viņš arī uzdzied, esmu sarunājis, ka Elvisa "iznācienā" Romāns Vendiņš man mazliet piepalīdzēs radīt rokenrola sajūtu. Un vēl skanēs brīnišķīgas Ziemassvētku dziesmas, kuras grūti kādam piedēvēt, jo tās dziedāja visi tā dēvētā zelta laikmeta mūziķi. Šis tas mani aizķēra arī no amerikāņu džeza mūziķa Neta Kinga Kola, ārkārtīgi samtainas balss īpašnieka, kurš arī pēc savas specialitātes ir pianists.

