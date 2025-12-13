"Go3" televīzijā jau kādu laiku pieejams jauns interviju sēriju raidījums "Praktiski ar Džemmu". Šis raidījums atklās daudzas skatītājiem nezināmās jaunā seriāla "Praktiskā kokvilna" filmēšanas procesa aizkulises. Šajās aizkulisēs palīdzēs ieskatīties komiķe, sieviešu "stand-up" dalībniece un satura veidotāja Džemma Sudraba, kurai pašai kino aizkulišu tēma ir bijusi vienmēr intriģējoša. Raidījumā viņa intervē seriāla režisori, grāmatas autori u. c. filmēšanas procesā iesaistītos cilvēkus. Sarunā ar Džemmu Sudrabu par intimitātes koordinatora lomu, sievietēm kino industrijā, izaicinošo kino pasauli.  

Pastāsti, kā tapa interviju sērija "Praktiski ar Džemmu"!

Džemma Sudraba: Tā bija vairāk seriāla producentu ideja. Šī tēma par seriālu un filmu tapšanas procesa aizkulisēm mani ir vienmēr interesējusi, kā arī tā ir visai aktuāla sociālo mediju vidē. Manuprāt, skatītājam, kas ir redzējis seriālu "Praktiskā kokvilna", tā ir forša ielūkošanās seriāla komandas savstarpējās attiecībās, kā arī iespēja iepazīt gan seriāla režisori Zandu Ramāni, gan pašas grāmatas autori Zani Nuts. Tas ir lieliski, ka ir iespēja iepazīt arī viņu skatījumu par seriāla tapšanas procesu.

Seriāla galvenās lomas atveidotājai Sandijai Dovgānei viena no interesantākajām un iepriekš nebijušām pieredzēm bija darbs ar intimitātes kouču Māru Sleju. Tā kā tu viņu intervēji, tad varbūt vari pastāstīt vairāk par to, kāpēc šāda veida cilvēks ir vajadzīgs filmēšanas procesā?

Man likās jauki, ka mēs ne tikai zinām to faktu, ka šim seriālam ir bijis piesaistīts intimitātes koučs, bet arī saprotam viņa nozīmi. Es teiktu, ka mēs, parastie cilvēki, kas patērē multimediālu saturu, īsti neaizdomājamies, kā tiek filmētas intīmās ainas. Māra Sleja ļauj mums ieskatīties šī darba specifikā. Man palika atmiņā viņas stāstītais par to, ka bieži galvenie varoņi pēc intīmo ainu filmēšanas jūtas psiholoģiski slikti. Reizēm arī gadās, ka viņi sajauc sevi ar tēlu, tāpēc šis intimitātes koučs palīdz viņiem šādos gadījumos. Man šķiet, ka tas ir liels un svarīgs solis filmu ražošanā. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē